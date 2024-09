Thierry Breton prend Apple en grippe en défendant une société... américaine

Alors qu'Apple a évincé Epic Games de son App Store, pour la deuxième fois en moins de quatre ans, supprimant cette semaine son compte développeur, le commissaire européen, Thierry Breton, bombe le torse. Celui qui n'a pas été élu, mais nommé, n'a pas aimé qu'Apple s'en prenne à Epic Games en raison des critiques de cette dernière à l'égard du fabricant de l'iPhone. Pour lui, Apple enfreint la loi.

Si l'on reprend l'historique du contentieux, c'est Epic Games qui a, le premier, enfreint les règles de l'App Store en introduisant son propre système de paiement in-app, dans le but d'échapper à la commission de 30 % imposée par Apple. Apple a réagi en fermant le compte du développeur, supprimant notamment le jeu Fortnite à l'été 2020, et les deux sociétés se sont retrouvées devant les tribunaux.



Le résultat net de la bataille judiciaire aux États-Unis - et de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) - est qu'Apple doit autoriser les boutiques d'applications tierces, ainsi que les paiements tiers. Si Apple s'y est finalement pliée, elle l'a fait avec un certain nombre de freins qui lui permettent de conserver une partie de son monopole. Après tout, elle a tout créé autour de l'iPhone.

Epic Games avait récemment ouvert un nouveau compte, en vue de pouvoir gérer un App Store alternatif. Autorisé au départ, il a été fermé par Apple. Phil Schiller a justifié son geste en citant un tweet de Tim Sweeney qui était critique à l'égard d'Apple.

On dit souvent qu'il ne faut pas mordre la main qui nous nourrit...

Dans la foulée, le commissaire européen, Thierry Breton, a voulu montrer qui était le patron avec un tweet sans équivoque.

🚨Under the #DMA, there is no room for threats by gatekeepers to silence developers.



I have asked our services to look into Apple’s termination of Epic’s developer account as a matter of priority.



To all developers in 🇪🇺 & 🌍: now is the time to have your say on gatekeepers’…