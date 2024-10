La société d’investissement Deepwater assure qu’Apple va racheter Peloton en 2024

Depuis plusieurs années, Apple s’intéresse à notre santé et nous motive à faire de l’activité physique. On a pu le constater il y a longtemps par les fonctionnalités santé qu’on retrouve sur l’Apple Watch et cela s’est aussi remarqué plus récemment par le lancement du service Fitness+ qui est aujourd’hui un gigantesque succès. Selon une société d’investissement, 2024 sera l’année où Apple va racheter la société Peloton, le plus gros concurrent d’Apple Fitness+ aux États-Unis !

Apple sur le point de racheter Peloton pour plusieurs milliards de dollars ?

Deepwater Asset Management, une société d’investissement réputée basée à Minneapolis, a prédit dans un récent rapport qu’Apple va acquérir Peloton Interactive en 2024. Cette prédiction audacieuse a été faite par Gene Munster, le directeur de Deepwater et ancien analyste technologique respecté, qui est bien connu pour ses prévisions précises sur le marché, avec un score impressionnant de 8,5/10 pour l’année dernière.



Selon Munster, l’acquisition de Peloton par Apple serait une démarche stratégique pour renforcer le segment d’entraînement sportif. Apple, déjà un leader dans le domaine des technologies portables avec son Apple Watch et ses logiciels de suivi de la condition physique, chercherait à étendre son influence en intégrant l’équipement de fitness de Peloton.

Les avantages d’une telle acquisition pour Apple seraient substantiels, Peloton connu pour sa base d’abonnés fidèles de près de 3 millions d’utilisateurs, pourrait potentiellement ajouter environ 1,7 milliard de dollars aux revenus d’abonnement d’Apple. Cette intégration s’alignerait parfaitement avec l’engagement continu d’Apple envers la santé et le bien-être.



Cependant, la performance de Peloton a été mitigée ces dernières année, la société a connu un boom des ventes pendant la pandémie avec ses vélos et tapis de course populaires, mais a lutté pour maintenir sa valeur de marché après la pandémie. En 2023, les actions de Peloton ont chuté de 23%, marquant une baisse globale de 96% par rapport à ses plus hauts niveaux. Autrement dit, Peloton a été parmi les grands gagnants de la pandémie, mais est vite redescendu une fois le retour au travail, la fin du confinement et des couvre-feu.



Cette acquisition potentielle de 12 à 15 milliards de dollars (une estimation) soulève des questions intéressantes sur l’avenir d’Apple dans le secteur du fitness et du bien-être et sur la manière dont l’entreprise pourrait révolutionner le marché avec ses ressources considérables et son expertise technologique. Reste à voir si cette prédiction audacieuse se concrétisera en 2024, si elle se conclue, le segment des services d’Apple affichera une forte croissance dans les résultats financiers à venir !



