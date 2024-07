CES 2024 : la société Mila a dévoilé le Mila Air 3, un purificateur d'air compatible HomeKit

Depuis la période du Covid, nous avons tendance à faire plus attention à notre santé, les marques le savent et n'hésitent pas à sortir des appareils stratégiques. La tendance du moment, ce sont les purificateurs d'air, ils permettent d'obtenir un environnement intérieur plus sain, en éliminant les polluants et allergènes courants comme la poussière, les poils d'animaux, les spores de moisissure et la fumée de cigarette. Si on en trouve une grande quantité sur le marché, les purificateurs d'air compatibles HomeKit sont très rares. L'entreprise Mila s'est adressé aux clients Apple au CES 2024 avec un nouveau produit !

Voici le Mila Air 3

Si vous faites partie des personnes qui privilégient les appareils compatibles HomeKit pour pouvoir tout gérer depuis vos produits Apple qui possèdent l'application "Maison", nous avons une bonne nouvelle pour vous. La société Mila a dévoilé au CES 2024 un nouveau modèle de son purificateur d'air "Mila Air". La troisième génération va permettre l'intégration HomeKit, ce qui signifie que vous aurez des données dans l'application "Maison", un contrôle de l'appareil et une interaction possible avec Siri.



Une belle avancée vis-à-vis des concurrents qui ont été nombreux à ignorer jusqu'à aujourd'hui la compatibilité HomeKit pour leurs purificateurs d'air.

Au-delà de la compatibilité avec la domotique d'Apple, le Mila Air 3 proposera aussi plusieurs nouveautés :

Un ventilateur plus silencieux pour réduire considérablement le bruit si vous l'installez dans votre chambre la nuit

Des performances plus puissantes grâce à un tout nouveau moteur

De nouveaux boutons physiques qui vous permettront de contrôler l'appareil sans avoir besoin de passer par votre iPhone

Un écran LCD qui vous fournira en temps réel des informations sur la qualité de l'air dans la pièce

La société a expliqué que le Mila Air 3 pourra aussi être utilisé par les propriétaires de smartphones sous Android, comme ils n'ont pas accès à l'application "Maison" qui est une exclusivité de l'écosystème Apple, ils pourront passer par l'application "Mila Insights" qui est disponible gratuitement sur le Play Store de Google.



Pour l'instant, le Mila Air 3 est prévu pour une commercialisation au cours de l'été 2024, les prix iront de 408 $ à 448 $ selon le filtre choisi lors de la commande. Quant à la présence des produits Mila sur le marché français, il y a actuellement peu d'informations disponibles. Bien que Mila n'ait pas encore étendu sa commercialisation dans notre pays, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience cette expansion. Aux États-Unis, les produits haut de gamme de Mila jouissent d'une grande popularité, ce qui n'est pas surprenant étant donné la réputation de l'entreprise pour fournir certains des meilleurs purificateurs d'air et humidificateurs disponibles.