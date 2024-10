Soldes d'été 2024 : c'est la folie Apple chez la Fnac !

Apple iPad Pro 12,9" Puce Apple M2 1To Gris Sidéral Wifi Cellular Fin 2022 (reconditionné)



L'iPad Pro M2 est propulsé par la puce M2, offrant des performances exceptionnelles avec un CPU 8 cœurs jusqu'à 15 % plus rapide, un GPU 10 cœurs jusqu'à 35 % plus rapide, et un Neural Engine 40 % plus rapide. Équipé d'un écran Liquid Retina XDR 12,9 pouces, il propose une gamme dynamique extrême et une luminosité jusqu'à 1600 nits, idéal pour le HDR. Avec son moteur médias hautes performances, il permet un encodage vidéo ProRes jusqu'à 3x plus rapide, et offre un son de qualité studio avec Dolby Atmos.



Prix : disponible dès maintenant à 1373,99€ au lieu de 2049,99€ (-33%)

Apple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Noir minuit



Cet iPhone offre une connectivité 5G rapide et une double SIM pour une flexibilité maximale. Il est équipé du puissant processeur A15 Bionic, assurant des performances fluides et une efficacité énergétique optimisée. Son système à double caméra capture des photos et vidéos détaillées, tandis que l'écran Super Retina XDR de 6,1 pouces affiche des couleurs vibrantes et un contraste élevé. Avec une batterie longue durée et la robustesse du Ceramic Shield, l'iPhone 13 est prêt à répondre aux exigences modernes de connectivité et de performance.



Prix : disponible dès maintenant à 649€ au lieu de 749€ (-13%)

Caméra de surveillance Philips Hue Secure intérieur avec support de bureau Blanc



Le Philips Hue Secure offre une caméra filaire HD 1080p avec détection de mouvement et son, idéale pour renforcer la sécurité à domicile. Contrôlez les lumières à distance, recevez des alertes sur votre appareil mobile et simulez votre présence lorsque vous êtes absent. Intégrez facilement la caméra avec le Philips Hue Bridge pour des fonctionnalités avancées telles que la surveillance en temps réel, la création de zones de détection personnalisées, et un historique vidéo de 60 jours avec des forfaits adaptés à vos besoins (Basic ou Plus).



Prix : disponible dès maintenant à 183,99€ au lieu de 229,99€ (-20%)

Barre de son Bose TV Speaker Dolby Digital compacte connexion bluetooth Noir



L'Enceinte Bose TV Speaker offre une expérience sonore immersive avec ses deux haut-parleurs à plage étendue et un haut-parleur d'aigus dédié pour des voix claires et distinctes. Facile à installer, elle se connecte rapidement à votre téléviseur via câble optique ou HDMI (compatible CEC/ARC). La fonction de sortie de veille automatique assure une activation instantanée dès qu'un signal audio est détecté. Profitez également de la connectivité Bluetooth pour écouter de la musique en streaming depuis divers appareils, assurant ainsi une flexibilité maximale dans votre divertissement à domicile.



Prix : disponible dès maintenant à 199,99€ au lieu de 269,99€ (-26%)

TV QLED TCL 55C749 139 cm 4K UHD Google TV Aluminium brossé



La TV QLED TCL 55C749 offre des couleurs exceptionnelles et un contraste supérieur grâce à la technologie Full Array Local Dimming. Avec son affichage 4K HDR PRO et un taux de rafraîchissement natif de 144Hz, elle assure une expérience visuelle fluide et immersive. Equipée du Game Master Pro avec HDMI 2.1, ALLM, VRR et FreeSync, elle optimise le jeu comme un professionnel. Le Dolby Atmos offre un son enveloppant, tandis que Google TV facilite l'accès à vos contenus favoris.



Prix : disponible dès maintenant à 549,99€ au lieu de 649,99€ (-15%)

Apple AirPods Pro 2ème génération Blanc avec boîtier de charge MagSafe USB‑C



Les AirPods Pro (2ᵉ génération) avec USB-C offrent une expérience audio supérieure avec jusqu'à deux fois plus de Réduction active du bruit par rapport à la génération précédente. Le mode Transparence adapte intelligemment le niveau de bruit environnant. Dotés de la puce H2 améliorée, ils offrent un son tridimensionnel avec une égalisation adaptative pour des aigus cristallins et des basses profondes. Les embouts en silicone souple assurent un confort optimal et une isolation acoustique. L'autonomie atteint jusqu'à 6 heures par charge, prolongée à 30 heures avec le Boîtier de charge MagSafe, compatible avec la charge sans fil Qi et équipé de la puce U1 pour une localisation précise. Les AirPods Pro se distinguent également par leur commande tactile intuitive, le Partage audio et une connectivité fluide avec les appareils Apple.



Prix : disponible dès maintenant à 245€ au lieu de 279€ (-12%)

Aspirateur robot et laveur 2-en-1 iRobot Roomba Combo j5+ Noir



L'aspirateur robot Roomba Combo® j5+ offre une polyvalence exceptionnelle en passant de l'aspiration au lavage des sols grâce à son bac interchangeable. Son système de nettoyage en 4 étapes utilise des extracteurs en caoutchouc multisurfaces, une brosse latérale et une aspiration puissante pour un nettoyage efficace, même sur les tapis. Équipé de la navigation PrecisionVision, il évite intelligemment les obstacles courants sans nécessiter de préparation spécifique. Le système d'autovidage Clean Base® permet à l'aspirateur de se vider automatiquement dans des sacs AllergenLock, offrant jusqu'à 60 jours d'autonomie avant vidange.



Prix : disponible dès maintenant à 549€ au lieu de 899€ (-39%)