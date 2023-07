Le cofondateur de Workflow, racheté par Apple, quitte la société

Raccourcis, apparue avec iOS 12, est devenue l'une des applications les plus populaires d'Apple, permettant aux utilisateurs de créer des automatisations puissantes sur iPhone, iPad et Mac. Mais tout le monde ne le sait pas, les raccourcis sont basés sur Workflow, une application d'automatisation tierce acquise par Apple en 2017.

Le créateur de Workflow part de chez Apple

Récemment, le cofondateur de Workflow, Ari Weinstein, a annoncé son départ d'Apple.

Weinstein a cofondé Workflow en 2013 et l'a transformé en un outil d'automatisation puissant pour l'iPhone, malgré les restrictions imposées par Apple aux applications tierces. Lorsque Apple a mis la main sur Workflow il y a six ans, Weinstein a rejoint l'entreprise en tant que responsable de l'ingénierie logicielle, travaillant sur les raccourcis et d'autres fonctionnalités intelligentes et "proactives" pour les plates-formes Apple.



Weinstein a utilisé Mastodon pour partager l'information :

J'ai quitté Apple ce mois-ci après 6 ans (9 avec Workflow !)



Lorsque nous avons créé l'application Workflow lors d'un hackathon, je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait préinstallée sur tous les iPhone et les systèmes d'alimentation tels que les raccourcis et les intentions d'application. Je suis tellement reconnaissant pour ce voyage et pour notre équipe.



J'adore Apple et ses produits depuis que je suis enfant, et travailler là-bas, avec tant de personnes talentueuses, a été un véritable honneur et beaucoup de plaisir.



C'est donc très difficile de partir, mais j'ai hâte de prendre du temps et de construire quelque chose de nouveau !

Apple a été saluée par les utilisateurs pour la manière dont elle a géré l'acquisition de Workflow. Au départ, Apple a transformé Workflow en une application gratuite qui est restée disponible sur l'App Store. Elle a également continué à recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, malgré les inquiétudes initiales.



Avec la sortie d'iOS 12 l'année suivante, Apple a lancé sa toute nouvelle application Raccourcis, basée sur Workflow. L'intégration d'Apple a permis à ce type d'automatisation de devenir plus puissant et avancé, avec désormais des tonnes de possibilités pour la productivité, la maison intelligente, les réseaux sociaux, et plus encore. Nous avons partagé de nombreux raccourcis intéressants comme ceux pour changer automatiquement de fond d'écran, télécharger des vidéos YouTube, Insta, TikTok, remplacer Siri par ChatGPT, etc.



Bien que le départ de Weinstein d'Apple ne soit pas une bonne nouvelle, l'application Raccourcis (Shortcuts en anglais) bénéficie d'un fort soutien en interne, ce qui devrait lui permettre de perdurer.