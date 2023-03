Apple rachète la société WaveOne, spécialiste de la compression vidéo par l'IA

Apple vient de relancer son hobby favoris, le rachat de jeunes pousses. Cette fois, la firme a jeté son dévolu sur WaveOne, une startup californienne qui développait des algorithmes d'IA pour la compression vidéo, d'après les informations de nos confrères de TechCrunch.

Apple n'a pas encore confirmé le rachat

Apple n'a pas confirmé l'acquisition, mais l'ancien dirigeant de WaveOne, Bob Stankosh, a déclaré qu'une "vente de la société à Apple" avait été finalisée plus tôt cette année. En outre, il convient de noter que le site web de WaveOne a été mis hors ligne récemment et que plusieurs employés de l'entreprise travaillent maintenant chez Apple dans diverses équipes d'apprentissage automatique.

Selon Techcrunch, WaveOne travaillait sur des algorithmes de compression et de décompression vidéo "sensibles au contenu" afin de réduire la taille des fichiers vidéo.



En s'appuyant sur la détection de scènes et d'objets par l'intelligence artificielle, la technologie de la startup pourrait essentiellement "comprendre" une image vidéo, ce qui lui permettrait, par exemple, de donner la priorité aux visages au détriment d'autres éléments d'une scène afin d'économiser de la bande passante et donc le poids final du média.



On ne sait pas exactement combien Apple a payé pour WaveOne ni ce que compte faire l'entreprise des technologies de la startup. Il est possible que ce soit pour améliorer l'accès à Apple TV+ ou Apple Fitness+ pour ceux qui ont une connexion de moindre qualité. L'avenir nous le dira.



En attendant, vous pouvez extrapoler dans les commentaires.