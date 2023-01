Intego lance une promo sur son antivirus + VPN à -70% !

Le spécialiste de l'antivirus sur Mac, Intego, vient de lancer une promotion exceptionnelle à destination de tous les possesseurs d'ordinateur Apple. En effet, la suite Bundle X9 ainsi que le VPN sont proposés à -70% pendant quelques jours.



Compatible avec toutes les versions de macOS récente, la suite comprend VirusBarrier, NetBarrier, ContentBarrier, Personal Backup, Washing Machine et Privacy Protection.

Tous les logiciels Intego

Intego, le seul éditeur spécialisé sur l'antivirus à se consacrer entièrement au système d'Apple depuis plus de 25 ans. Il se targue d'ailleurs d'éradiquer 100% des logiciels malveillants (virus, trojans, malwares, etc), loin devant tous les autres. Quand on sait que le nombre de virus sur Mac a dépassé celui sur Windows en 2020, c'est l'occasion de protéger son ordinateur et ses données personnelles à prix cassé.



Pour la nouvelle année, Intego a ajouté un VPN dans son pack :

La protection de la confidentialité d’Intego apporte les standards premium d’Intego au VPN. Que vous ayez besoin de contourner les bloqueurs de streaming, de sécuriser les Wi-Fi publics, de bloquer les publicités ou de préserver la confidentialité de votre navigation, la protection de la confidentialité d’Intego est votre référence.



Mac Premium Bundle & Privacy Protection, c'est :

Antivirus contre les programmes malveillants pour Mac (et Windows)

Installation et configuration simples

Analyse automatique

Protection en temps réel

Protection du réseau par pare-feu

Protection anti-hameçonnage

NetBarrier X9 - Protection contre les applis et appareils inconnus

Mac Washing Machine X9 - Suppression des fichiers en double et inutiles

ContentBarrier X9 - Bloquez les contenus inappropriés et surveillez le temps passé sur Internet par votre enfant

Personal Backup 10.9 - Accès rapide à vos fichiers favoris

Protégez votre sécurité - Gardez vos données personnelles sécurisées et privées

Naviguez sur Internet sans limites - Regardez des émissions en streaming et ouvrez du contenu verrouillé

Acheter la suite Intego X9 + VPN à prix canon

Télécharger Intego pour seulement 3,33 € HT par mois pendant un an, soit 39,99 € HT au lieu de 134,98 €.



Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur l'antivirus X9 de Intego.

