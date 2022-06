Spotify annonce l'acquisition de Sonantic, une start-up spécialisée dans l'IA

⏰ Hier à 18:54 (Màj hier à 18:57)

Julien Russo

Spotify ne s'arrête jamais, alors qu'on apprenait il y a 72 heures que le service de streaming s'apprête à se lancer dans le business des livres audio, voici maintenant qu'on apprend l'acquisition d'une plateforme spécialisée dans l'intelligence artificielle. Mais que nous prépare encore Spotify pour conserver sa place de numéro 1 sur le marché du streaming ?

À quoi pourrait servir cette nouvelle acquisition ?

En plus de 10 ans d'activité, Spotify a eu le temps de se créer un petit trésor de guerre, ce qui permet aujourd'hui d'investir dans des start-up à plusieurs millions de dollars.

Dans un communiqué de presse, l'entreprise suédoise annonce l'acquisition de Sonantic, une plateforme vocale d'IA capable de créer des voix ultras réalistes à partir d'un texte.



Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que Sonantic a des avancées extraordinaires en matière d'intelligence artificielle, la start-up promet sur son site des voix performantes qui sont "hautement expressives et nuancées en incorporant des émotions riches dans un récit".

Résultat, il devient possible de créer une conversation entre deux voix qui paraissent entièrement humaines, on peut produire une voix joyeuse, triste, énervée... Et adapter le tout en fonction de la durée du montage !

Au-delà de l'évolution impressionnante sur l'intelligence artificielle, Sonantic a aussi développé un logiciel de montage qui permet de façonner des scènes avec un contrôle total sur les paramètres de performance vocale. Autrement dit, Spotify va récupérer des projets déjà bien aboutis et des équipes expérimentées qui vont pouvoir exprimer leur talent pour faire progresser le service de streaming sur le long terme.



Ziad Sultan, vice-président de la personnalisation chez Spotify a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'intégrer la technologie vocale d'IA de Sonantic à la plateforme Spotify et de créer de nouvelles expériences pour nos utilisateurs. Cette intégration nous permettra d'impliquer les utilisateurs d'une manière nouvelle et encore plus personnalisée.

Quelle utilité pour Spotify ?

Souvenez-vous, il y a 3 jours, Spotify expliquait son incroyable envie de se lancer sur le marché des livres audio, l'entreprise manifestait une opportunité indescriptible pour les abonnés Spotify.

Il n'est pas impossible que le service de streaming utilise les voix développées par Sonantic pour créer des livres audio originaux.

Tous les avantages sont là... Des voix qui atteignent un réalisme stupéfiant, une prise en charge des émotions (peur, tristesse, colère et expression) ainsi que différentes voix permettant de constituer des personnages lors de la lecture d'un livre.



Bien évidemment, Spotify ne mentionne pas cela dans son communiqué de presse, ce qui n'est pas surprenant, car l'entreprise suédoise ne s'est pas encore engagée sur le marché des livres audio. Toutefois, Spotify fournit un aperçu de ce que pourrait apporter l'acquisition de Sonantic pour l'utilisation quotidienne d'un abonné :

La technologie vocale pourrait nous permettre de donner un contexte aux utilisateurs sur les recommandations à venir lorsqu'ils ne regardent pas leurs écrans. L'utilisation de la voix dans ces moments peut réduire les obstacles à la création de nouvelles expériences audio et ouvrir les portes à encore plus de nouvelles opportunités.

Il y a 4 mois, Apple a réalisé également l'acquisition d'une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle, il s'agit d'AI Music. Apple a récupéré une technologie révolutionnaire qui permet d'adapter la musique en fonction de l'évolution du rythme cardiaque. Pour l’instant, Apple n'a pas intégré une telle nouveauté dans ses futures mises à jour logicielles, toutefois cela pourrait arriver dans les prochaines années pour les abonnés Apple Music.

Démonstration des voix de Sonantic

Communiqué de presse de Spotify