Apple vient d'acquérir AI Music, une startup qui génère des bandes sonores dynamiques

Tous les ans, Apple rachète des dizaines de startups prometteuses qui lui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et améliorer ses produits et services existants. Dernièrement, Apple a acquis la startup AI Music spécialisée dans la création de bandes sonores personnalisées et dans la musique adaptative. Une stratégie qui pourrait directement servir à Apple Music ou Fitness+.

Le rachat qui frôle le génie ?

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple a investi plusieurs millions de dollars pour récupérer le savoir-faire d'AI Music. Cette startup a une particularité pour le moins rare, elle utilise l'intelligence artificielle pour générer des bandes sonores dynamiques qui peuvent évoluer en fonction de l'interaction de l'utilisateur.

Cette technologie révolutionnaire pourrait permettre d'adapter la musique en fonction de l'évolution du rythme cardiaque pendant un entrainement sur Apple Fitness+.



AI Music dit également pouvoir apporter une valeur ajoutée pour les campagnes publicitaires des annonceurs sur internet, grâce à l'intelligence artificielle qui a été développée par la startup, il deviendrait possible de créer un contenu audio qui serait en homogénéité avec l'humeur de l'utilisateur. Les résultats recueillis peuvent provoquer énormément d'engagements avec le contenu publicitaire !

Les avancées seraient tellement gigantesques qu'il était presque inévitable qu'AI Music attire tôt ou tard l'attention d'un géant comme Apple.

Comme le révèle le rapport, l'acquisition s'est définitivement terminée il y a quelques semaines, Apple a récupéré l'ensemble des avancées de la startup et toute l'équipe qui était composée d'une vingtaine de salariés.

Dès qu'AI Music a été entre les mains d'Apple, le site internet a très vite été fermé, comme si le géant californien ne voulait pas qu'on en sache plus sur les progrès qui ont été réalisées.



Bloomberg a tout de même réussi à trouver des informations très précieuses sur la page LinkedIn d'AI Music.

Sur le réseau social, la startup explique avoir pour "mission de redéfinir la façon dont nous créons, interagissons et expérimentons la musique".

Voici ce que ça donne quand on entre dans les détails :

AI Music permet aux marques, aux développeurs et aux aventuriers sonores d'accéder à notre bibliothèque musicale intelligente. Notre objectif est de donner aux consommateurs le pouvoir de choisir la musique qu'ils veulent, de les éditer de manière transparente pour répondre à leurs besoins ou de créer des solutions dynamiques qui s'adaptent à leurs publics.

Si Apple a investi dans AI Music, c'est que l'entreprise a des arrière-pensées pour le futur. L'intelligence artificielle développée par la startup pourrait être utilisée à l'avenir dans Apple Fitness+, Apple Music...