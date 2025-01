Apple aurait pu racheter Sonos il y a 20 ans

Tony Fadell nous fait part d'une nouvelle anecdote dans laquelle on apprend qu'il aurait soumis l'idée à Steve Jobs d'acheter l'entreprise Sonos à l'époque. Une suggestion mise à la poubelle par le légendaire fondateur d'Apple qui accusait à ce moment-là Sonos de copieur.

Sonos x Apple

Tony Fadell, souvent appelé le “père de l’iPod”, a récemment révélé qu’au début des années 2000, il avait suggéré à Steve Jobs qu’Apple acquière Sonos, une entreprise spécialisée dans les systèmes audio haut de gamme. Fadell, impressionné par les fondateurs de Sonos et leur technologie, pensait que cette acquisition renforcerait l’engagement d’Apple envers la musique.



Cependant, Steve Jobs a rejeté cette idée, préférant poursuivre Sonos en justice en raison de la similitude de leur appareil, le Song Mobile, avec l’iPod, notamment en ce qui concerne la molette de défilement caractéristique. Jobs estimait que les produits de Sonos n’avaient pas de potentiel sur le marché, une évaluation qui s’est révélée incorrecte compte tenu du succès ultérieur de Sonos.

Le scandale 2024

Aujourd’hui, Sonos est reconnue pour ses systèmes audio multiroom de haute qualité, tandis qu’Apple a développé ses propres solutions, comme le HomePod, pour concurrencer sur ce marché. Sonos est tout de même mal en point depuis bientôt un an. Patrick Spence, le PDG de Sonos, a récemment démissionné suite à une crise majeure liée au lancement raté de l'application iOS de la marque.



En mai 2024, Sonos a lancé une nouvelle version de son application, complètement repensée mais truffée de bugs, ce qui a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs se sont plaints de l'instabilité de l'application et de la suppression de fonctionnalités essentielles présentes dans l'ancienne version. Malgré plusieurs mises à jour et une gestion de crise, la situation n'a pas suffisamment été améliorée, et Spence a finalement dû admettre l'impossibilité de revenir à l'ancienne version.



Source

Télécharger l'app gratuite Sonos