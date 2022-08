Snapchat va licencier 20% de son effectif à cause de l'anti-suivi publicitaire d'Apple

Depuis qu'Apple a donné la possibilité aux utilisateurs d'iOS et d'iPadOS de reprendre le contrôle sur le suivi publicitaire, de grandes applications comme Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat perdent des dizaines de millions d'euros tous les mois. En effet, les publicités qui ne peuvent plus être ciblées sont moins intéressantes et génèrent moins de clics. Pour Snapchat, la baisse de revenus a tellement été importante qu'une vague de licenciements arrive de manière imminente.

Snapchat annonce que 20% de son effectif va devoir partir

Selon un rapport de The Verge, Snapchat prévoit de licencier 20% de sa masse salariale avant le quatrième trimestre de 2022. Cette décision a été prise "depuis de nombreuses semaines", l'entreprise va viser les départements qui représentent le moins d'intérêt dans le futur de Snapchat.



La section des mini-applications et des jeux Snapchat est l'un des secteurs qui va connaître le plus de licenciements. Le département matériel, qui est en charge des lunettes AR Spectacles, sera également touché par les licenciements. À l'heure actuelle, Snap Inc. emploie 6 400 personnes, un licenciement de 20 % se traduirait par la perte d'environ 1 000 salariés pour l'entreprise. Cette stratégie qui est tragique pour les employés qui sont là depuis de longues années va permettre à Snapchat de faire de gigantesques économies.

La faute à qui ?

À Apple évidemment !

Cette difficile décision qu'a dû prendre l'équipe de direction de Snapchat serait directement liée à l'anti-suivi publicitaire qui est apparu dans iOS 14.5 !

Snapchat était l'une des applications qui suivaient le plus ses utilisateurs pour comprendre nos préférences, nos centres d'intérêt et nos potentiels futurs achats. Toutes ces informations récoltées servaient à vous mettre en avant des publicités ciblées, le type de publicité qui génère le plus d'argent, car elles attirent plus facilement votre attention pendant la navigation dans l'app.



Au-delà de cette contrainte, les produits lancés par Snapchat n'ont pas rapporté autant que l'espérait l'entreprise. Snap Inc. a réalisé d'importants investissements dans son propre matériel, comme les Spectacles et le drone caméra Pixy. Les Spectacles, en revanche, n'ont jamais connu un grand succès, et Pixy, qui n'était disponible que depuis peu, a récemment été abandonné. Les choses pourraient se compliquer pour le matériel de Snapchat si Apple décide de lancer son casque attendu sur le marché de l'AR/VR.

Dernièrement, Snapchat a tenté (avec succès) de réduire la perte financière générée par l'anti-suivi publicitaire d'iOS. L'application a lancé un abonnement à renouvellement mensuel baptisé : Snapchat+. Cette nouveauté permet de débloquer des fonctionnalités dans l'application comme l'obtention d'un badge dédié sur votre profil, visualiser les personnes qui ont revu votre storie, être affiché en priorité dans les réponses aux stories de vos amis...

Visiblement, le succès de cet abonnement n'a pas réussi à combler toutes les pertes dans la publicité.



