Facebook s'adapte doucement mais sûrement à l'anti-suivi publicitaire d'Apple

L'anti-suivi publicitaire d'Apple, que l'Europe aimerait d'ailleurs bien copier, porte ses fruits mois après mois. Mark Zuckerberg s'en est bien rendu compte et c'est pour cette raison qu'il souhaite une réorganisation totale de son système. Il l'a encore réaffirmé hier, le changement c'est pour bientôt.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta (Facebook), a récemment déclaré que l'entreprise était en pleine refonte de son système publicitaire sur l'application Facebook iOS. Ce chamboulement d'infrastructure intervient à cause d'Apple qui il y a quelques mois a mis en place son nouveau système anti-suivi publicitaire pour ses utilisateurs.



Facebook va bien évidemment essayer d'améliorer son système à ce niveau-là pour qu'il soit d'une part conforme aux exigences d'Apple mais d'une autre bien plus productif que l'ancien qui n'est désormais plus adapté.

Il y a déjà plus de sept mois, Facebook avait émis l'hypothèse de ce changement pour ne pas perdre trop d'argent. On rappelle d'ailleurs qu'une étude parue il y a trois mois évoque une perte de 10 milliards de dollars pour les applications type "réseaux sociaux" sur iOS depuis la mise en place de l'anti-suivi publicitaire.



Pour compliquer encore un peu plus la situation, le Parlement Européen a de son côté voté un texte qui empêche certaines informations d'être utilisées pour faire de la publicité personnalisée. Des sujets comme la santé, l'orientation sexuelle ou encore la religion sont concernés.

Zuck: "With Apple's iOS changes and new regulation in Europe, there's a clear trend where less data is available to deliver personalized ads....So we're rebuilding a lot of our ads infrastructure so we can continue to grow and deliver high quality personalized ads."