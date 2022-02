Snapchat semble à l'aise avec l'anti-suivi publicitaire d'Apple

Il y a 3 heures

Applications iPhone

Alexandre Godard

Si du côté de Meta (Facebook) c'est la grimace, du côté de Snapchat, on est plutôt optimiste. Depuis la sortie d'iOS 14 et de l'anti-suivi publicitaire mis à disposition des utilisateurs, les réseaux sociaux ont perdu des milliards de dollars. Cependant, Snapchat semble s'y adapter de mieux en mieux comme nous l'a confirmé son directeur financier hier soir lors de la publication des résultats financiers de l'entreprise pour le Q4 2021.

Snapchat se remet de ses émotions après les grosses pertes liées aux nouvelles directives d'Apple depuis iOS 14

Il y a à peine 24 heures, nous évoquions l'adaptation délicate de Meta (Facebook) au nouveau système d'Apple qui protège au maximum ses utilisateurs contre la publicité ciblée. Le grand patron, Mark Zuckerberg, a une fois de plus donné quelques indices sur les chantiers en interne qui permettront de mieux s'adapter à ce système.



Un énorme problème qui ne semble pas en être un chez Snapchat. Le réseau social préféré des jeunes (avant l'arrivée de TikTok) a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2021 et le directeur financier, Derek Andersen, a déclaré que l'entreprise s'est rapidement adaptée aux nouvelles règles sur iOS.

Même s'il ne nie pas que cela a eu un impact négatif sur les finances au départ, il confirme que Snapchat s'est remis plus rapidement que prévu dans le droit chemin. On rappelle d'ailleurs qu'à l'annonce par Apple de cette fonction protectrice, Snapchat était parmi les premiers à soutenir la marque pendant que les autres se plaignaient.



Pour ce qui est de la partie résultats financier et bourse, Snapchat a réalisé un chiffre d'affaires de 1.3 milliard de dollars au Q4 2021 avec un bénéfice net de 22.6 millions. La plateforme compte environ 319 millions d'utilisateurs actifs au quotidien à travers le monde.