L'Apple Car aurait ressemblé à la Canoo Lifestyle

Si l'Apple Car a été très probablement abandonné pour toujours, malgré plus de dix ans de développement, voici ce à quoi elle aurait pu ressembler.



Dans sa lettre dominicale "Power On", Mark Gurman de Bloomberg affirme que l'Apple Car aurait été une sorte de monospace à la Canoo Lifestyle. Ce n'est pas vraiment surprenant, car il a été rapporté en 2021 et en 2022 qu'Apple discutait avec Canoo d'un éventuel rachat. Si les dirigeants de ce néo-constructeur ont refusé une quelconque offre...

Une voiture de type monoplace

Oui, l'Apple Car a été enterrée, avant même sa présentation. Comme l'expliquait il y a quelques jours Mark Gurman, ce sont l'indécision et l'orgueil d'Apple qui ont fait échouer le projet, malgré les milliards engloutis et une capacité de frappe énorme. L'entreprise technologique la plus valorisée avait largement les moyens de créer une marque automobile, mais à priori pas dans les termes voulus par Tim Cook.

Concept de Canoo Lifestyle ave logo Apple © iPhoneSoft

En attendant une éventuelle confirmation (ou une bonne nouvelle), Gurman nous explique que l'Apple Car avait un toit tout en verre, une carrosserie blanche et des pneus à flancs blancs :

Le design de l'Apple car circa-2020 ressemblait au Canoo Lifestyle Vehicle - une fourgonnette futuriste aux bords arrondis - mais elle avait des vitres noires foncées avec une teinte ajustable.

Plus que l'esthétique qui compte toujours beaucoup pour Apple, la voiture devait surtout offrir une conduite autonome de niveau 5 (le plus haut niveau d'automatisation), avec une interface homme-machine minimaliste. Une source a déclaré à Gurman que la voiture donnait l'impression d'être dans une "bulle profilée" et qu'elle pouvait accueillir confortablement quatre passagers.



Ce véhicule était en fait le troisième prototype d'Apple. Du temps de Jony Ive, Apple avait réalisé un premier modèle inspiré du Microbus de Volkswagen (des années 1950), surnommé "Bread Loaf", puis une version assez proche du prototype ID Buzz de 2017. Dans tous les cas, il s'agissait de familiale, spacieuse et pratique, de quoi cibler une large majorité de clients.



Le journaliste américain nous rappelle que certains employés d'Apple sont passés chez Volkswagen au milieu des années 2010, sans doute dans le cadre de ce projet, mais, par la suite, Tim Cook et le directeur de l'exploitation Jeff Williams ont voulu qu'Apple développe son véhicule électrique seul à partir de 2020.



Reste que cela n'aura pas été l'idée du siècle, quatre ans plus tard, Apple a abandonné le projet Titan, alors que les exigences avaient été revues à la baisse. Nous sommes passés d'un VE entièrement autonome, sans volant ni pédales, à une voiture de type Tesla avec des aides à la conduite.

La dernière conception majeure de la voiture - toujours une variante de l'idée originale du Bread Loaf - a remplacé la porte coulissante de la camionnette par des portes papillon comme sur la Tesla Model X. Plus encore que pour les versions précédentes, elle n'a pas été conçue pour un conducteur traditionnel : Le véhicule présentait un avant et un arrière aux courbes si prononcées qu'il n'y avait guère de place pour des vitres avant ou arrière. Lorsqu'Apple a finalement décidé de passer d'une autonomie de niveau 5 à une autonomie de niveau 2, la société a dû ajouter un volant et des pédales, ainsi que des vitres à l'avant et à l'arrière. Au final, la voiture comportait deux sièges orientés vers l'avant et pouvant pivoter.

Espérons qu'Apple nous réserve une belle surprise dans les prochaines années. Qui aurait voulu une Apple Car parmi vous ?