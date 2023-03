VW dévoile la nouvelle ID.3 et un App Store pour ses voitures

L'ID.3 n'a pas encore fêté ses trois ans que Volkswagen lui donne déjà un coup de jeune. Après des mois de teasers, l'entreprise a présenté une ID.3 de deuxième génération qui répond aux critiques du premier modèle. La nouvelle voiture compacte offre un design plus "pointu" avec un aérodynamisme amélioré et un intérieur de meilleure qualité (et fortement recyclé). Plus important encore, VW a mis à niveau la partie logicielle, l'un des principaux grief du premier modèle.

ID.3 seconde génération

La deuxième ID.3 intègre donc le dernier système d'exploitation du groupe, avec une présentation plus simple, de meilleures performances et des mises à jour automatiques. L'écran d'infodivertissement de 12 pouces est désormais de série. Vous avez également accès à une fonction d'aide à la conduite qui utilise les données d'un "essaim" pour faciliter la conduite - les informations fournies par la foule peuvent vous permettre de rester dans votre voie sur une route secondaire, même s'il n'y a qu'un seul marquage de voie connu. La recharge devrait également être plus facile, grâce à un démarrage automatique de la charge (aux stations compatibles) et à un planificateur d'itinéraire qui tient compte de la disponibilité et de la capacité des stations le long du parcours, comme chez Tesla ou Renault, enfin. Grâce à cela, votre ID.3 ne vous dirigera pas vers une station surchargé avec des chargeurs lents.

Côté performances, ne vous attendez pas à d'énormes changements. La nouvelle ID.3 utilise le même système de moteur électrique de 201 ch et les mêmes options de batterie que précédemment. Cela permet d'obtenir une autonomie de 426 km (selon la méthode de test WLTP) avec la batterie de base de 58 kWh et de 545 km avec le pack de 77 kWh. Ces chiffres restent toutefois très bons pour un VE de ce gabarit, et VW a évoqué une batterie plus petite pour ceux qui n'ont besoin que d'une voiture de ville.



La production devrait commencer à l'automne 2023. VW n'a pas précisé les prix ni la disponibilité pays par pays, mais il y a fort à parier que la France en fasse partie. Comme l'ID.3 original, la nouvelle version est destinée principalement aux clients européens, tandis que l'Amérique du Nord reçoit des véhicules plus grands comme le crossover ID.4 et le futur ID.Buzz.

L'App Store de VW

Revenons enfin à la partie logicelle. VW a dévoilé une boutique d'applications pour les marques du constructeur, notamment Audi et Porsche. La plate-forme permettra à des tiers de proposer des applications à un large éventail de voitures sans trop de difficultés, y compris des mises à jour par voie aérienne. Les principaux partenaires au départ seront évidemment Spotify, TuneIn, The Weather Channel et Plugshare. Cependant, vous trouverez également TikTok, l'application de réunion Webex de Cisco et même le navigateur web Vivaldi.

La boutique d'applications fait ses débuts dans plusieurs modèles Audi (y compris les véhicules électriques comme le E-Tron GT et le Q8 E-Tron) cet été pour les clients européens et nord-américains. D'autres modèles et marques de VW seront disponibles ultérieurement.



On imagine qu'Apple qui travaille sur sa propre voiture a déjà prévu ce genre de choses...