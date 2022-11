Audi présente son Q8 e-tron avec 600 km d'autonomie (+ SQ8)

Le nouveau SUV phare d'Audi, le Q8 e-tron, affiche une autonomie maximale de 600 kilomètres. Il arrivera d'abord en en février prochain en Europe, puis aux États-Unis en avril.



Audi a présenté son huitième SUV électrique sous la bannière e-tron depuis le premier lancé en 2018 - avec une autre douzaine déjà en préparation pour une sortie d'ici 2026. Après des mois de teasing, la société a finalement, officiellement, présenté la dernière itération de sa ligne de VE de luxe avec le dévoilement mercredi du prochain SUV crossover Q8 e-tron.

Trois variantes du Q8 e-tron 2023

Disponible à la commande à partir du printemps prochain, le Q8 e-tron et sa version Sportback offriront trois options de motorisation quatre roues motrices : un Q8 50, un Q8 55, et le haut de gamme SQ8.

Performances et autonomie

Le modèle de base, le Q8 50 e-tron, délivre une puissance de 250 kW (335 CV) et un couple de 664 Nm, avec un temps de passage de 0 à 100 en 6 secondes et une autonomie maximale de 491 km (SUV) et 505 km (Sportback).



La version supérieure du Q8, la 55 e-tron, à la fois pour le SUV et la Sportback, produit un pic de 300 kW (402 CV) et un couple identique de 664 Nm. Le SUV peut parcourir jusqu'à 582 km (SUV) et 600 km (Sportback), grâce à sa batterie plus puissante.



Le modèle haut de gamme SQ8 e-tron est équipé de trois moteurs, contre deux pour les autres, ce qui lui permet de générer une puissance de 370 kW (496 CV) et un couple de 973 Nm. L’autonomie des modèles S s’élève à 494 km pour le SUV et 513 km pour la Sportback. Le modèle S est limité par le logiciel à une vitesse de pointe de 210 km/h et un 0-100 en 5,6 secondes. La différence avec les autres modèles n'est pas flagrante.

La nouvelle Q8 e-tron est dotée de moteurs plus efficaces que ses prédécesseurs, offrant des centrales à 14 bobines qui peuvent générer un champ magnétique plus puissant pour à peu près la même quantité d'énergie électrique que les anciens moteurs à 12 bobines. Un champ plus puissant permet de générer plus de couple lorsque cela est nécessaire, mais aussi de réduire cette puissance lorsqu'elle n'est pas nécessaire afin de prolonger l'autonomie du véhicule. De plus, l'extérieur du véhicule a été conçu pour minimiser la résistance à l'air, le Q8 Sportback offrant un coefficient de traînée de seulement 0,24 - soit le même que le Polestar 2 - et le Q8 e-tron offrant 0,27, soit légèrement mieux que le VW ID.4.

Batterie et recharge

La Q8 50s sera équipée d'un bloc-batterie de 89 kWh net qui peut se charger jusqu'à 150 kW. La Q8 55s, quant à elle, est équipée d'un pack plus grand de 106 kWh nets qui peut atteindre des taux de charge de 170 kW (plus les taux sont élevés, plus les temps de charge sont rapides, ce qui signifie moins de temps à attendre dans une station d'alimentation au bord de la route). Les 55s pourront faire le plein de 10 à 80 % en un peu plus d'une demi-heure en utilisant un chargeur rapide L3 DC, bien que le taux tombe à seulement 11 - 22kW, selon les options du boîtier mural, pour la recharge à domicile. Il faudra laisser un Q8 50 sur une prise de 11 kW pendant environ neuf heures et quart pour le recharger complètement, et 11 heures et demie pour le Q8 55. Ces chiffres tombent à un peu moins de cinq heures pour le 50 et six heures pour le 55 à 22 kW.

Technologie

Benedikt Still, porte-parole d'Audi, a déclaré lors d'une présentation à la presse :

En regardant l'Audi e-tron actuelle, il est clair que nous partons d'une base très solide de caractéristiques techniques pour aller de l'avant avec la famille Q8 e-tron. Nous allons continuer à conserver ce caractère fort dans le nouveau modèle, des caractéristiques révolutionnaires comme les phares à matrice numérique ou les rétroviseurs latéraux virtuels sont toujours à l'avant-garde technique aujourd'hui.

Comme c'est le cas dans le segment des véhicules de luxe, le Q8 regorge de caractéristiques de haute technologie. Le véhicule offre près de quatre douzaines de fonctions d'aide à la conduite basées sur les données recueillies par pas moins de cinq capteurs radar, cinq caméras optiques et une douzaine de capteurs à ultrasons. Cette pléthore d'informations entrantes est suffisante pour permettre au Q8 de se garer tout seul. Disponible à la commande en 2023, l'assistance au stationnement à distance plus guidera de manière autonome votre véhicule électrique "dans les espaces de stationnement les plus étroits", selon le communiqué de mercredi, dans un processus contrôlé par l'application myAudi du conducteur.



Et comme pour chaque e-tron sorti depuis que la ligne est devenue électrique en 2018, le Q8 sera équipé des phares LED matriciels d'Audi. Trois autres nouvelles fonctions sont disponibles avec ses phares : des informations de circulation avancées, l’éclairage de voie (lane light) avec un indicateur de direction et l’éclairage d’orientation (orientation light) sur les routes de campagne.

Intérieur

Audi oblige, l'intérieur est également très soigné. Le toit en deux parties est panoramique et contrôlé électroniquement, tout comme les pare-soleil intégrés. Audi propose également une climatisation automatique à quatre zones en option ainsi que des fonctions de massage pour les sièges recouverts de cuir synthétique. Vous aurez du mal à trouver un bouton physique à presser, car pratiquement toutes les fonctions de l'habitacle sont contrôlées par les deux écrans centraux d'infodivertissement - un écran supérieur de 10,1 pouces et un écran inférieur de 10 pouces.

Un grand nombre de fonctions peuvent aussi être activées via la commande vocale naturelle. L’Audi virtual cockpit en résolution full HD vient compléter le concept d’affichage et d’opération numérique de l’Audi Q8 e-tron. Des graphismes spécifiques présentent tous les aspects importants de la conduite électrique, des performances de charge à l’autonomie. En option, un affichage tête haute peut être ajouté. Sur le marché allemand, l'Audi Q8 e-tron* sera fournie avec MMI Navigation plus de série. Ce centre média prend en charge la norme de transfert des données haut débit LTE Advanced et intègre un hotspot Wi-Fi pour les appareils mobiles des passagers. Le système de navigation recommande intelligemment des destinations en fonction des itinéraires empruntés précédemment. Pour couronner le tout, le pack Audi connect Navigation et infotainment inclut les services car-to-X.

Date de sortie et prix

Le lancement des nouvelles Audi Q8 e-tron et Audi Q8 Sportback e-tron, dont les précommandes seront ouvertes à partir de la mi-novembre, est prévu fin du premier trimestre 2023 en France. Le prix de base de l’Audi Q8 e-tron en France sera de 86 700 euros. Un tarif bien placé face à la Tesla Model X.