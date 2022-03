Audi présente une A6 Break électrique avec 700 km d'autonomie

Il y a 3 heures

Véhicules

Alexandre Godard

3



La marque aux quatre anneaux prépare son avenir 100% électrique sereinement. Après la présentation de l'Audi A6 berline en avril 2021, c'est au tour de l'Audi A6 break de se montrer en ce mois de mars 2022. Une berline entièrement électrique qui devrait se vendre à prix d'or.

Audi A6 Avant e-tron : le break du futur

Après nous avoir présenté l'Audi A6 e-tron, version berline, l'année dernière, Audi passe la seconde en 2022 en dévoilant sa future Audi A6 Avant, une version break qui tombe à point nommé étant donné que c'est le style de voiture le plus à la mode en Europe ces derniers temps.



Cette Audi A6 Avant e-tron s'équipe d'un design qui colle parfaitement à sa catégorie tout en gardant les mêmes mensurations que sa petite sœur, la berline. 4.96 mètres en longueur, 1.96 mètre en largeur et 1.44 mètre de hauteur.

Pour ce qui est du design général, Audi a gardé les grandes lignes que la marque souhaite imposer sur ses modèles électriques afin de la différencier d'un seul coup d'œil avec les modèles thermiques. Le style vient des Q4 et autre e-tron GT. Des modèles thermiques qui, pour rappel, doivent totalement disparaître d'ici 2030 chez le constructeur allemand.



Rien que le bandeau continue des feux arrières ajoute le dynamisme et l'élégance que la marque souhaite mettre en avant sur ses modèles électriques. Il en va de même pour la calandre Singleframe pleine qui sera de série.



Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration d'Audi pour le développement technique, a déclaré que cette Audi A6 Avant possèderait une puissance de 800 volts, une capacité de charge de 270 kW et une autonomie WLTP pouvant atteindre 700 kilomètres dans les meilleures conditions. Si la vitesse de recharge maximale est atteinte par la borne, il sera possible de récupérer 300 km d'autonomie en à peine 10 minutes.



Le fait que ce soit un break n'enlève rien à la sportivité de la voiture car l'Audi A6 Avant sera capable de faire le légendaire 0 à 100 km/h en 4 secondes grâce à ses 800 Newton-mètres de couple. Pour le reste, on note un coffre qui offre énormément de place, des jantes de 22 pouces, un aérodynamisme amélioré, des feux Digital Matrix Led et digital OLED...

Audi présente pour le moment l'Audi A6 Avant comme un concept mais il est important de souligner que c'est une voiture qui va bel et bien arriver sur nos routes. Précision importante étant donné que le mot "concept" est souvent utilisé pour présenter des voitures qui ne seront jamais commercialisées. Reste plus qu'à patienter pour connaître les différentes finitions, moteurs, prix et surtout la date de sortie.