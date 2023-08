Audi prépare l'arrivée de la RS6 100% électrique pour 2025

Nous parlons souvent de Tesla et de la future Apple Car, mais d'autres constructeurs proposent de plus en plus de véhicules intéressants. Après Porsche et sa Taycan, Audi qui avait répond avec la e-tron GT compte bien proposer une version familiale sportive tout électrique avec la RS6. Une icône dans le monde de l'automobile qui troquera son V8 (jadis en V10) pour certainement un tri-moteur électrique.

Une première RS6 électrique

Prévue pour 2025, l'Audi RS6 fera son retour sous une forme entièrement électrique et ... en berline. Au cours des treize dernières années, la RS6 s'est exclusivement présentée en tant que modèle Avant, comprenez en break. La dernière version berline de la RS6 a été produite en 2010, propulsée par le même V10 que l'on retrouvait dans la Lamborghini Gallardo et l'Audi R8. Excusez du peu.

D'après les informations du média britannique AutoCar, la version électrique de la RS 6 berline devrait être disponible en 2025, soit un an après le lancement de l'A6 e-tron (de base). Des tests ont déjà été réalisés sur l'Audi RS6 EV, laissant envisager qu'elle sera considérablement plus puissante que sa contrepartie actuellement dotée d'un moteur à combustion.



À l'instar de l'A6 e-tron, la RS6 électrique sera établie sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) du groupe VW. Le premier véhicule à exploiter cette base sera le Porsche Macan EV, dont le lancement est prévu à la fin de l'année. Les paparazzis spécialisés en automobile l'ont d'ailleurs prises tout récemment.



Le concept de l'A6 e-tron avait été révélé en 2021, promettant une autonomie de 700 kilomètres, ce qui surpasse notablement toutes les propositions électriques actuellement proposées par Audi. La marque au anneaux a également annoncé que l'A6 e-tron serait capable de se recharger rapidement à 270 kilowatts, ajoutant ainsi 300 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes. Mieux que la e-tron GT.

La version à double moteur de l'A6 e-tron devrait afficher une puissance d'environ 470 chevaux, et elle sera capable d'atteindre les 100 km/h en seulement 4 secondes. Une option à propulsion arrière en entrée de gamme sera également disponible, promettant la meilleure efficacité selon Audi. En ce qui concerne la RS6, sa puissance devrait dépasser les 700 chevaux (avec probablement trois moteurs comme la Tesla Model S Plaid), et elle devra accomplir le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes pour rivaliser avec une concurrence de plus en plus féroce.

Une dernière RS6 thermique

Avant la version tout électrique, Audi devrait tout de même donner un dernier coup de boost à son égérie. Inspiré par le concept RS6 GTO révélé en 2020, la RS6 GT Avant (break) reprendra son V8 biturbo de 4,0 litres avec 20 ch supplémentaires par rapport à la RS6 Avant Performance existante, soit jusqu'à 650 ch.



Les prototypes de ce qui pourrait être le dernier modèle RS6 Avant non électrifié, récemment aperçus lors d'essais sur le circuit du Nürburgring, présentent un ensemble aérodynamique révisé, comprenant un plus grand élément d'aile au-dessus du hayon ainsi qu'un nouveau diffuseur.



On ne sait pas encore si le nouveau modèle GT sera proposé sous la forme d'une berline RS7, mais on affirme qu'il s'agit de la RS6 Avant la plus rapide à ce jour. Autocar a été informé qu'il fallait s'attendre à un 0-62mph "d'environ 3,5 secondes" en combinaison avec une vitesse de pointe "limitée à 190mph".



Pour ceux qui désespèrent de voir toutes les sportives passer à l'électrique, sachez que les carburants de synthèse sont en bonne voie et que les constructeurs, en particulier allemands, sont très attentifs à ce point. Une fois que le parc aura grandement migrer vers les batteries au lithium, il ne fait aucun doute que les politiques ouvriront les yeux sur la pollution émises lors de la production des VE et reverront leurs positions quand au moteur à explosion...