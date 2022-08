Les Tesla Model S Plaid et X Plaid sont disponibles en France

Les amateurs de sensations fortes (électriques) attendaient certainement cette annonce. Les Tesla Model S et Model X Plaid sont désormais disponibles à la commande en France. Attention tout de même, le budget à prévoir pour ses supercars est de 138 990 euros minimums. Faisons un rappel des caractéristiques et découvrons les tarifs.

Des supercars chez Tesla

Après près de trente mois sans livraison des modèles haut de gamme dans l’Hexagone, Tesla est de retour sur ce segment avec la manière. Les "supercars" électriques de la marque américaines, les Model S Plaid et Model X Plaid, arriveront bien sur les routes en 2022. Pour l'occasion, le site internet a été mis à jour avec tous les détails.

La Model S Plaid

La berline, la Tesla Model S, est proposée à partir de 138 990 euros dans sa version Plaid, pour une livraison en décembre 2022 si tout va bien. Pour se démarquer des modèles classiques (mais déjà très performants), la Plaid est équipée de trois moteurs (deux à l’arrière, un à l’avant), pour un total de 1 020 chevaux. Cela lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes seulement. La vitesse de pointe dépasse les 320 km/h.



De son côté, l'autonomie WLTP estimée est de 600 kilomètres, avant homologation.

Le Model X Plaid

Du côté du gros SUV, la Tesla Model X, est elle aussi disponible à la commande avec une livraison au mieux en décembre. Mais son tarif est encore plus salé, 141 990 euros. Pour ce prix là, vous aurez droit aux mêmes trois moteurs pour un total équivalent de 1 020 chevaux. En raison de son embonpoint, la Model X Plaid efface le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes seulement et sa vitesse max est limitée à 262 km/h. Quant à l'autonomie, Tesla avance 528 kilomètres.



Les autres variantes moins performantes sont également affichées, mais les délais de livraison sont encore plus longs...