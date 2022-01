Mercedes présente le concept EQXX électrique avec 1000 km d'autonomie

Vous l'attendiez avec impatience, la voici ! Lors du CES 2022, Mercedes a présenté un concept-car baptisé Vision EQXX. Ses atouts, un design moderne, un intérieur sublime et surtout 1000 kilomètres d'autonomie. Le plus fou dans tout ça, c'est que la marque promet que ses futurs modèles vendus au grand public auront le droit à cette autonomie redoutable d'ici quelques années.

Le futur de l'automobile

Mercedes fonce tout droit vers l'horizon 2030 avec l'objectif de proposer un catalogue de véhicules 100% électriques. À l'heure actuelle, la marque allemande propose déjà plusieurs modèles dont la fameuse EQS, port étendard du groupe avec ses 770 kilomètres d'autonomie et son Hyperscreen futuriste.

Si le futur nous réserve bien des surprises dans le domaine automobile, Mercedes et les autres constructeurs ont bien compris que le point primordial pour démocratiser l'électrique, c'est l'autonomie. Comme souligné juste avant, Mercedes a déjà réussi une prouesse exceptionnelle en mettant en vente une voiture 100% électrique dont l'autonomie dépasse les 700 kilomètres. Mais le géant de l'automobile n'a bien évidemment pas l'intention de s'arrêter là.



En attendant d'avoir le projet final dans quelques années, Mercedes a fait un tour virtuel par le CES 2022 pour nous présenter un concept-car pas comme les autres. Si la plupart du temps un concept-car révèle une voiture que nous ne verrons jamais sur la route de tous les jours, celui-ci possède des caractéristiques qui nous donnent des indications sur ce qui nous attend réellement dans les années à venir.

Vision EQXX : 1000 km d'autonomie !

Voici la Vision EQXX ! Au-delà de son look atypique et diablement moderne, cette Vision EQXX (conçue en à peine 18 mois) possède un atout plus que redoutable, à savoir une autonomie de 1000 km. Non vous ne rêvez pas, Mercedes est fier d'annoncer qu'il est le premier constructeur automobile à pouvoir se targuer d'avoir inventé une voiture électrique qui peut rouler plus de 1000 kilomètres sans avoir besoin de passer par la case rechargement.

Pour ce faire, les ingénieurs n'ont pas simplement ajouté une batterie plus imposante. Tous les secteurs comme la densité énergétique, la transmission, l'aérodynamisme... ont été retravaillés jour et nuit jusqu'à atteindre ce fameux seuil symbolique des 1000 km d'autonomie sur une seule charge.



Pour atteindre un tel niveau de performance, l'EQXX a également été équipée de 117 cellules solaires installées sur tout le toit de la voiture. Une technologie développée en collaboration avec Fraunhofer, une référence dans le domaine en Europe.

Hyperscreen 2.0

En plus d'une autonomie folle et d'un design extérieur plutôt sexy, Mercedes a fait parler son savoir-faire pour nous concocter un intérieur une fois de plus sublime. Si l'Hyperscreen de l'EQS reste majestueux, cette Vision EQXX arbore un écran de 47.5 pouces tout en un. De plus, Mercedes promet qu'il sera doté du retour haptique, d'une fluidité sans précédent et bien évidemment 8K. Un tout nouveau système de navigation 3D en temps réel devrait être de la partie et permettre une vue satellite jusqu'à 10 mètres de hauteur.

Rendez-vous en 2030

Sans trop rentrer dans les détails, nous pouvons d'ores et déjà dire que Mercedes est paré pour les décennies à venir et le nouveau monde automobile qui nous attend. Bien évidemment, son prix devrait faire de ce premier "modèle 1000 km" une voiture exclusive que pas grand monde ne peut s'offrir.



Pour le côté positif, on imagine que les autres constructeurs dont ceux qui proposent des véhicules plus abordables sur le plan financier auront eux aussi bien évolué que ce soit sur le design et surtout l'autonomie.



