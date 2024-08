Porsche présente son Macan électrique, à partir de 86 439 €

Porsche a annoncé par communiqué son deuxième véhicule électrique, le très attendu Macan, à partir de 80 450 dollars, mais 86 439 euros en France. Un prix tout de même étonnamment raisonnable pour une Porsche. C'est la première fois que le constructeur allemand électrifie l'un de ses véhicules existants, la Taycan étant un tout nouveau modèle.

Une autonomie de 613 km

Le nouveau Macan 2024 est équipé d'une batterie de 100 kWh, dont 95 kWh utilisables, et d'une architecture de 800 volts pour un chargement rapide. Porsche indique que le Macan pourra accepter jusqu'à 270 kW de puissance, pour un temps de charge de 10 à 80 % de 21 minutes seulement.



Le deuxième véhicule électrique à batterie commercialisé par Porsche sera construit sur l'architecture Premium Platform Electric de Porsche, co-développée avec Audi. Porsche a annoncé deux variantes : le Macan 4 (pour sa motricité) et le Macan Turbo, le plus performant.



Jörg Kerner, responsable de la gamme Macan, a déclaré :

Avec le Macan 100 % électrique, nous entendons proposer le modèle le plus sportif de son segment.

Des performances de premier ordre

Le SUV compact électrique est équipé exclusivement de la dernière génération de moteurs électriques synchrones à aimants permanents (PSM), un sur chaque essieu, ce qui lui confère un formidable rendement et un passage optimal de la puissance au sol.

Les chiffres sont tout à fait éloquents avec un Macan 4 qui développe jusqu'à 408 ch (300 kW) de puissance en mode overboost et un Macan Turbo affiche quant à lui jusqu'à 639 ch (470 kW). Le couple maximal est de 650 Nm sur le Macan 4, mais surtout de 1 130 Nm sur le Macan Turbo. Ces chiffres garantissent des performances sportives : Le Macan 4 franchit le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, le Macan Turbo en seulement 3,3 secondes. Le Macan 4 affiche une vitesse de pointe de 220 km/h, 260 km/h pour le Turbo.



Les deux modèles Macan sont équipés de série d'une suspension pneumatique et d'un système de contrôle électronique de l'amortissement Porsche Active Suspension Management (PASM). Selon Porsche, le système de gestion comprend des amortisseurs à deux soupapes, ce qui permet "d'élargir le spectre entre le confort et les performances" et "d'obtenir des caractéristiques beaucoup plus distinctes entre les différents programmes de conduite".



Mieux, le "petit" SUV profite du Porsche Active Aerodynamics (PAA) vu sur la Panamera. Avec ses éléments aérodynamiques actifs et passifs et affichant un coefficient de traînée de 0,25 le nouveau Macan compte parmi les SUV les plus aérodynamiques du marché, idéal pour l'autonomie (si vous avez le pied léger). Concrètement, on retrouve un spoiler arrière adaptatif, des volets actifs sur les entrées d'air avant et des éléments aérodynamiques flexibles assurant un carénage intégral du soubassement. Des Air Curtains sous le module principal des feux avant et la partie avant surbaissée contribuent à optimiser l’écoulement d'air. À l'arrière, les arêtes de décollement latérales et le diffuseur à lamelles améliorent l’aérodynamique.



Pour la première fois, Porsche annonce que le Macan sera proposé en option avec les roues arrières directrices, qui permet un angle de braquage maximal de cinq degrés. Cela permet un rayon de braquage compact de 11,1 mètres dans la circulation urbaine et lors des manœuvres, avec l'aide de la direction de l'essieu avant.

Un SUV pratique

Le Macan est également doté de deux coffres, dont un petit à l'avant de 84 litres. À l'arrière, on trouve une capacité de 540 litres, soit 136 litres de plus au total que le Macan thermique. Avec le dossier de la banquette arrière complètement rabattu, le volume de chargement à l’arrière passe à 1 348 litres. Le remorquage est limité à 2 tonnes.

Des dimensions généreuses

Côté dimensions, il faut faire attention à la silhouette dynamique trompeuse, le nouveau bébé de Porsche fait tout de même 4 784 mm de long, 1 938 mm de large et 1 622 mm de haut, pour un empattement de 2 893 mm. Les jantes peuvent ainsi monter jusqu'à 22 pouces en option.

Un intérieur technologique

À l'intérieur de la voiture, les conducteurs auront droit à une toute nouvelle version de l'affichage tête haute de Porsche, que la société compare à la réalité augmentée. Des flèches de navigation virtuelles apparaîtront à une distance de 10 mètres et correspondront à la taille d'un écran de 87 pouces ! L'écran tactile central mesure 12,6 pouces, tandis que le combiné d'instruments mesure 10,9 pouces.

Pour propulser tout cela, le constructeur a fait appel à Google et à son Android Automotive. Rassurez-vous, CarPlay sera bien présent pour les utilisateurs d'iPhone, tout comme l'assistant virtuel à déclencher via la commande "Hey Porsche". Espérons que ce soit CarPlay nouvelle version.

Prix et date de sortie du Macan électrique

Alors que la Porsche Taycan 2024 commence à environ 96 080 €, le Macan sera un peu plus abordable. Le constructeur indique que le Macan 4 sera proposé à partir de 86 439 € clé en main. Le Macan Turbo, quant à lui, sera proposé à partir de 118 910 €, frais de livraison inclus.



Les précommandes pour les deux versions du Macan EV débutent aujourd'hui, et Porsche estime que les livraisons commenceront au second semestre 2024.