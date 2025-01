SanDisk présente un SSD compatible MagSafe pour iPhone

Quelle bonne idée ! SanDisk a lancé le SanDisk Creator Phone SSD, un SSD compact et portable conçu pour être utilisé avec les iPhones compatibles MagSafe d'Apple. Ce disque externe ultra compact se fixe donc magnétiquement à l'arrière d'un iPhone. Mais pas de miracle, il nécessite d'être câblé pour transférer des données d'un appareil à l'autre.

Découvrez le SanDisk Creator Phone SSD

Le SanDisk Creator Phone SSD est effectivement livré avec un câble USB-C pour la connexion à l'iPhone, ce qui permet une utilisation en déplacement (ou à la maison). Sa cible ? Les vidéastes puisqu'il est particulièrement adapté à l'enregistrement Apple ProRes, une fonctionnalité exclusive des modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro qui permet d'enregistrer les films sur un stockage externe.

Pour mémoire, voici les exigences de l'enregistrement ProRes :

4K60 ProRes nécessite une vitesse d'écriture minimale de 220 Mo/s.

4K120 ProRes nécessite une vitesse d'écriture d'au moins 440 Mo/s, ainsi qu'un câble USB-C prenant en charge des vitesses de transfert de 10 Gb/s.

Le SSD SanDisk Creator Phone offre :

Des vitesses de lecture allant jusqu'à 1 000 Mo/s

Des vitesses d'écriture allant jusqu'à 950 Mo/s, ce qui le rend adapté à l'enregistrement vidéo ProRes à haute vitesse.

Côté design, l'accessoire du spécialiste des "solutions de stockage rapides et fiables" est doté d'une coque en silicone durable, d'une protection contre les chutes de trois mètres et d'une résistance à l'eau et à la poussière IP65, ce qui lui permet d'affronter les éléments. Le SSD est disponible sur le site de SanDisk en capacités de 1 To et 2 To, le modèle 1 To commençant à 116 € et le 2 To à 169 €, tous deux devant être disponibles ce printemps.



Une très bonne solution pour ceux qui manquent de stockage et / ou ceux qui ne veulent pas mettre près de 2 000 € pour un iPhone 16 Pro de 1 To. Il faut comptez 1 859 € pour l'iPhone 16 Pro et 1 979 € pour l'iPhone 16 Pro Max.



En attendant, sachez que SanDisk vend toujours sa clé USB-C pour iPhone de 256 Go à 83 € sur Amazon.

