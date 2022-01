Porsche Taycan Sport Turismo : 5 minutes de charge pour 100km d’autonomie

Hier à 23:15

Véhicules

Alexandre Godard

Comme elle l'avait annoncé à la fin d'année 2021, la légendaire marque allemande Porsche va mettre en vente la version Sport Turismo de sa Taycan, son premier modèle qui fonctionne uniquement à l'électrique. Après la Taycan "classique" ou encore la version break Cross Turismo, voici celle qui était la plus attendue, la Taycan Sport Turismo.

La nouvelle variante 100% électrique de Porsche

Avant de vous faire un récapitulatif complet de toutes les déclinaisons possibles, faisons un rapide comparatif entre la Taycan de base et la Taycan Turbo S Sport Turismo, le modèle le plus onéreux et inévitablement le plus puissant prévu pour février/mars 2022. La première afffiche 408 cv pour 89 000€, quand la seconde développe 761 cv pour 190 000€, avec des performances respectives sur le 0 à 100 km/h de 5,4 et 2,8 secondes.

Comme vous pouvez le constater, la différence est assez vertigineuse et on pourrait même croire que l'on parle de deux voitures distinctes. Pourtant, mis à part les caractéristiques internes, les deux modèles sont presque identiques vu de l'extérieur.



Pour ce qui est de la largeur, la longueur et l'empattement, aucune différence. Tout se trouve dans les performances moteurs.

Au printemps 2022, cinq modèles seront disponibles :

Taycan Sport Turismo : jusqu’à 300 kW1 (408 ch), propulsion ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 350 kW1 (476 ch) ; à partir de 89 324 EUR.

Taycan 4S Sport Turismo : jusqu’à 390 kW1 (530 ch), à transmission intégrale ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 420 kW1 (571 ch) ; à partir de 110 374 EUR.

Taycan GTS Sport Turismo : jusqu’à 440 kW1 (598 ch), à transmission intégrale ; à partir de 136 619 EUR.

Taycan Turbo Sport Turismo : jusqu’à 500 kW1(680 ch), à transmission intégrale ; à partir de 157 294 EUR.

Taycan Turbo S Sport Turismo : 560 kW1 (761 ch), à transmission intégrale ; à partir de 190 894 EUR.

Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan, a déclaré :

Avec le lancement de la troisième variante de carrosserie de la gamme, le Taycan Sport Turismo, notre offre de sportives électriques s’enrichit d’un modèle polyvalent, habitable et dynamique. Je suis convaincu que ce nouveau modèle s’inscrira dans la continuité du succès rencontré par le Taycan. Avec ses cinq versions, la nouvelle gamme Sport Turismo constitue une offre équilibrée et variée, de l’agilité remarquable du modèle propulsion à la formidable puissance du modèle Turbo S, apte à susciter l’engouement de nos clients.

Si la Taycan Turbo S Sport Turismo expédie le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 s et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h, c’est la version 4S Sport Turismo qui offre la meilleure autonomie avec 498 km (cycle WLTP), la plus élevée de la gamme.

Mieux, les deux batteries proposées permettent de passer de 5 % à 80 % de niveau de charge en 22 minutes et 30 secondes. Par ailleurs, il suffit de seulement 5 minutes de recharge pour bénéficier de 100 km d’autonomie supplémentaire. Un petit exploit qui nécessite par contre une puissance de charge et donc un chargeur adapté. C’est en tout cas très encourageant pour une utilisation quotidienne, si votre portefeuille vous l’autorise.



Rappelons que si Porsche a un partenariat exclusif avec Apple pour CarPlay qui autorise notamment la lecture Apple Music sans iPhone nécessairement connecté, Android Auto fait son arrivée. Autre point notable, le toit panoramique peut changer d’aspect en passant du clair à opaque d’une simple pression, et ce sur neuf segments différents et indépendants.



Vous pouvez déjà la configurer et les premières livraisons auront lieu au printemps.