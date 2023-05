La Porsche Taycan prend en charge les itinéraires VE d'Apple Plans

Porsche a annoncé que les modèles Taycan aux États-Unis adoptent le guidage spécifique pour les véhicules électriques d'Apple Plans dans CarPlay, une fonctionnalité qui dirigera les propriétaires de ce modèle vers les installations de recharge de véhicules électriques à proximité.

Une fonctionnalité utile pour les porschistes

L'option "EV Routing" d'Apple Plans permet aux clients de la Taycan de planifier des itinéraires intelligents avec des arrêts pour la recharge. Avant cela, les propriétaires devaient quitter CarPlay pour créer un itinéraire incluant des arrêts de recharge via le GPS système.

En effet, les véhicules électriques de la marque intègrent le Porsche Charging Planner, conçu pour optimiser les arrêts en fonction de l'état de charge prévu à l'arrivée à destination, des conditions de circulation et de la vitesse moyenne, mais "EV Routing" est désormais disponible directement dans CarPlay.



Cette option utilise des informations en temps réel sur les véhicules pour aider les clients à se rendre à leur destination, en recommandant des arrêts de recharge si nécessaire. Apple Plans analyse les variations d'altitude le long d'un itinéraire et d'autres facteurs afin de déterminer quand suggérer un arrêt. Vous l'aurez compris, si la batterie du véhicule devient trop faible, il fournit un itinéraire jusqu'à la station de charge compatible la plus proche.



Porsche précise que le routage VE est disponible pour les propriétaires de Taycan basés aux États-Unis qui ont installé la dernière application My Porsche sur leurs iPhones. Pour la France, le site du constructeur allemand ne mentionne rien à l'heure de ces lignes.