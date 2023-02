Apple Plans ajoute les itinéraires à vélo en Allemagne

Apple Plans est une application de cartographie en constante évolution, si Apple améliore les cartes avec l'ajout de nombreux détails sur les bâtiments, les espaces verts... L'entreprise pense aussi à mettre à disposition des utilisateurs de nouvelles fonctionnalités fantastiques. Après la France, ce sont désormais nos voisins allemands qui peuvent profiter des itinéraires à vélo !

Les itinéraires à vélo sont disponibles sur Apple Plans en Allemagne

C'est une nouveauté qui existe en France depuis septembre 2020, mais qui a pris du temps à se déployer dans certains pays européens, on parle bien des itinéraires à vélo dans l'application Plans. Apple propose depuis aujourd'hui en Allemagne la prise en charge des trajets à vélo, un nouveau mode qui prend en compte les pistes cyclables et les routes avec des voies cyclables. Le géant californien va même encore plus loin que ses concurrents puisque les itinéraires prennent aussi en compte l'altitude, le degré de fréquentation d'une rue et même la présence éventuelle d'escaliers entre le départ et la destination.



Comme Apple sait que vos mains seront posées sur le guidon, Apple Plans vous offrira un guidage vocal et visuel avec retour haptique sur votre Apple Watch, ce qui vous évitera d'avoir à prendre votre iPhone dans les mains ou à le placer sur un support.

D'autres nouveautés pour l'Allemagne

Dans cette mise à jour d'Apple Plans pour l'Allemagne, Apple a aussi ajouté de meilleurs détails sur sa cartographie de Berlin, Munich et Hambourg, les routes sont plus précises, les espaces verts sont désormais tous représentés, on retrouve plus de commerces visibles, les modèles 3D sont plus réalistes et rigoureux... Pour faire simple, ce sont toutes les évolutions qu'ont connu les grandes villes françaises, ces derniers mois.



Plus de 30 pays possèdent les itinéraires à vélo. Apple a énormément de retard concernant cette fonctionnalité puisqu'elle existe depuis 2010 chez Google Maps dans quasiment tous les pays.



