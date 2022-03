Le Mach-E de Ford profite des itinéraires électriques d’Apple Plans via CarPlay

Lors de la WWDC 2020, Apple a dévoilé son intention d'offrir des fonctions d'itinéraire plus détaillées et plus puissantes pour les véhicules électriques avec Apple Plans. Pratiquement deux ans plus tard, cette fonctionnalité a été lancée discrètement dans le cadre d'iOS 15.4 cette semaine pour les utilisateurs de Ford, et le constructeur américain en a profité pour publier un nouveau document d'assistance détaillant comment les conducteurs du Mach-E peuvent en profiter avec CarPlay.

Ford inaugure une nouveauté de CarPlay

Cette fonctionnalité est activée exclusivement par CarPlay, qui est le système d'infodivertissement embarqué d'Apple pris en charge par le SUV électrique de Ford, mais également de nombreux autres véhicules sur le marché aujourd'hui. En fait, la majorité des constructeurs automobiles supportent CarPlay et Android Auto. Pour les propriétaires de Mach-E, Ford indique que l'itinéraire "EV" dans Apple Plans peut être activé directement dans l'interface CarPlay.

Ford explique que vous devez simplement connecter votre iPhone à votre Mach-E et activer CarPlay comme vous le feriez normalement, puis définir une destination à l'aide d'Apple Plans. Votre Mach-E devrait alors vous inviter à configurer l'itinéraire EV à l'aide de l'application Apple Maps de votre iPhone sous iOS 15.4. il s'agit d'une nouveauté non annoncée par Apple du dernier firmware.



Une fois que vous avez activé l'option EV sur votre iPhone, la fonction est simultanément activée pour tous les itinéraires utilisant Apple Maps via CarPlay. Lorsque vous créez de nouveaux itinéraires sur la carte, celle-ci affiche la charge estimée de la batterie du véhicule à la fin du trajet. Si vous avez besoin de vous arrêter et de vous recharger le long de cet itinéraire, ces arrêts seront ajoutés en tant qu'étapes. C’est exactement ce que propose par exemple Tesla dans ses véhicules pour vous permettre d'aller d'un point A à un point B sans risquer la panne de batterie.



Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que pour la Mustang Mach-E, mais Ford indique qu'elle prévoit de la prendre en charge également avec ses voitures F-150 Lightning et E-Transit.



Ford note que les Mustang Mach-E de 2021 avec des versions logicielles différentes recevront cette fonctionnalité plus tard en 2022. L'entreprise souligne également que le niveau de la batterie dans l'application ne sera mis à jour que lorsque l'iPhone se connectera à la Mach-E via CarPlay :

Ford a travaillé avec Apple pour développer les communications entre le véhicule et l'appareil Apple. Cependant, le niveau de la batterie ne sera mis à jour que lorsque l'appareil Apple se connectera à la Mustang Mach-E via CarPlay.

Tout est détaillé sur le site de Ford. À l'heure actuelle, les voitures Ford et certaines BMW sont les seules marques à prendre en charge l'itinéraire EV d'Apple Plans.