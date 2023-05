Ford a dévoilé le nouveau CarPlay d'Apple avant son officialisation

Ford a pris Apple de court en dévoilant la toute première intégration de la nouvelle génération du système CarPlay, très attendu par les clients.



Apple avait annoncé une refonte de son système CarPlay lors de la conférence WWDC 22 de l'année précédente, promettant une intégration profonde avec le matériel d'un véhicule pour une expérience utilisateur inégalée. Il semble maintenant que la Lincoln Nautilus 2024 sera la première voiture à être équipée de ce nouveau logiciel.

Ford devance Apple

En effet, présenté en avril dernier, la Nautilus 2024 se targue d'une expérience numérique repensée, centrée sur un écran ultra-large qui s'étend du côté conducteur au côté passager. Ce grand écran peut être personnalisé en fonction des préférences du conducteur et s'accompagne d'un "sanctuaire" haut de gamme appelé Rejuvenate. Cette fonction comprend des effets lumineux spéciaux, des sièges massants et même des senteurs numériques sélectionnées pour améliorer l'ambiance générale. Les senteurs proposées comprennent des options telles que Mystic Forest, Ozonic Azure et Violet Cashmere, chacune avec son propre profil de parfum.

Si cela n'est pas très intéressant pour les fans d'Apple, en revanche la similitude entre l'écran enveloppant du Nautilus et l'écran présenté par Apple lors de la WWDC 2022 n'est pas passée inaperçue. Un porte-parole de Ford a reconnu la ressemblance frappante, mais a refusé de faire d'autres commentaires. La question à Apple n'a eu comme réponse qu'un lien vers son article de juin 2022 dans la newsroom.



À la manière de la firme de Cupertino, Ford adopte une nouvelle approche avec des puces automobiles propriétaires plutôt que de s'appuyer sur les processeurs NXP et le logiciel QNX couramment utilisés dans l'industrie automobile. Doug Field, directeur général de Ford pour les véhicules électriques et les systèmes numériques, a présenté le plan de l'entreprise lors de la journée des investisseurs de Ford, en mettant l'accent sur une plate-forme informatique centralisée à hautes performances qui offre un contrôle sur les logiciels et permet une intégration transparente des logiciels d'infodivertissement et d'autonomie.



Sans surprise, avec le CHIPS Act américain, Jim Farley, PDG de Ford, et Pat Gelsinger, d'Intel, ont déclaré l'an passé qu'ils misaient énormément sur les puces maisons, fabriquées au pays de l'Oncle Sam. Doug Field a rappelé les avantages avec un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion des coûts et de la qualité, et de l'accès aux dernières technologies.

Il convient de noter que Field a déjà eu des liens avec Apple, puisqu'il a occupé le poste de vice-président du groupe des projets spéciaux. Il était censé travailler sur l'Apple Car, notamment.

Apple Car ou système Apple ?

L'intérêt d'Apple pour l'industrie automobile fait depuis longtemps l'objet de spéculations, l'entreprise étant censée développer sa propre voiture. Toutefois, la firme pourrait concevoir des plateformes pour les véhicules de demain, plutôt que de devenir un constructeur à part entière. Des sociétés telles que Nvidia et Qualcomm ont déjà réalisé des progrès significatifs sur ce marché avec des puces qui alimentent la conduite autonome, les fonctions de confort et l'infodivertissement. Apple pourrait tirer parti de ses puces de la série "M", connues pour leur puissance et leurs performances dans les ordinateurs portables et les serveurs, en développant une version simplifiée spécialement destinée à l'automobile. Pourquoi pas avec la future puce M3 attendue pour la fin de l'année ? Allez savoir...