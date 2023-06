Plans : suivre les dénivelés sur son itinéraire à vélo devient possible en France

Plans est en retard sur la concurrence, mais vient d'ajouter une jolie fonctionnalité dans son application française. Depuis ce matin, il est possible de connaître le dénivelé et les styles de routes empruntées avant même de commencer son trajet. Pratique.

Plans gagne le cœur des cyclistes français

C'est aujourd'hui qu'Apple France lance la fonctionnalité itinéraire à vélo dans l'application Plans. Un service qui s'équipe de nouvelles options dont le dénivelé sur les bandes ou pistes cyclables.



Ainsi, lors de la sélection d'un trajet à vélo dans l'application de cartographie d'Apple, on peut apercevoir le dénivelé total, dont le nombre exact de mètres en montée et en descente. Chaque étape stipule également via un code couleur (rouge-orange-vert) le type de voie présent à tel moment du parcours.

On peut donc connaître à l'avance le temps passé sur une rue uniquement piétonne, un axe principal autorisé aux véhicules ou encore une voie protégée et réservée aux cyclistes. Une option permet d'ailleurs d'éviter les routes très fréquentées, même si cela sera assez difficile à Paris par exemple.



Toutes les grandes villes semblent concernées que ce soit Paris, Nice, Toulouse, Lyon ou encore Nantes. À vous de nous dire si c'est activé dans votre ville et surtout si l'application d'Apple est performante dans ce domaine lors d'une utilisation réelle.

Télécharger l'app gratuite Plans