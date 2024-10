Coinbase valide l'AMF et va accélérer la démocratisation des cryptomonnaies en France

Coinbase a obtenu un nouveau statut auprès de l'AMF ce jeudi 21 décembre 2023. La société américaine va enfin pouvoir parler cryptomonnaie en toute décontraction avec ses clients français. Elle est la 110ᵉ à réussir cet examen.

Coinbase, plate-forme d'échange de cryptomonnaies en toute sécurité, vient d'obtenir le document officiel de la part de l'autorité des marchés financiers (AMF) permettant de proposer certains services spécifiques ainsi que d'en faire la promotion sur notre territoire. Elle est désormais enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques (psan).



Coinbase est donc en capacité de convaincre les français d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, mais également de les conserver sur sa plate-forme spécialisée dans le domaine. Attention, de nombreuses règles sont tout de même présentes.

Il sera indispensable pour elle de maintenir une lutte acharnée contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, deux sujets délicats liés parfois de près ou de loin au monde de la cryptomonnaie. Les dirigeants devront aussi rendre des comptes plusieurs fois par an sur tout un tas de données.



Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, les règles vont devenir encore plus strictes pour les sociétés enregistrées avec le statut psan. Celles qui comme Coinbase ont été enregistrées après le 1ᵉʳ juillet 2023 auront de nouvelles obligations comme indiquer clairement certaines informations aux clients ou encore traiter les demandes dans un délai respectable. Idem pour la partie sécurité qui se doit d'être au top pour éviter une catastrophe financière.

Bonjour la France. 🇫🇷



We’ve received approval in France as a registered VASP. This is an important market for us and represents another chapter in our Go Deep, Go Broad international strategy.



Learn more: https://t.co/OGiAcSyY3c pic.twitter.com/Z50oojEWV3