Apple valide la mise à jour de WeChat en Chine dans un contexte très tendu avec le développeur

Apple est une entreprise qui a beaucoup d’ennemis, l’entreprise est en froid avec Epic Games, le géant du streaming Spotify et… le groupe Tencent en Chine qui est le propriétaire de la messagerie instantanée WeChat. Si les deux premières affaires ont été très médiatisées ces dernières années, le conflit avec Tencent l’a largement moins été. Apple et Tencent sont en désaccord sur le partage des revenus de l’application, toutefois, ça n’empêche pas Apple d’accepter des mises à jour de l’application ! En même temps WeChat est un peu en termes de popularité le « WhatsApp » en Europe.

Apple et Tencent en conflit

Dans un climat marqué par des relations tendues entre Apple et Tencent (propriétaire de WeChat) Apple a tout de même approuvé la dernière mise à jour de l’application WeChat. Ce geste, qui pourrait paraître anodin, s’inscrit en réalité dans un cadre de négociations complexes entre les deux géants de la tech concernant les modalités de partage des revenus liés à l’application.



Apple, réputée pour être stricte sur les mises à jour d’applications qui ne respectent pas ses règles de l’App Store ou sa politique de commission sur les revenus, a dans le passé bloqué des entreprises comme Spotify et même Meta pour ces raisons. Cependant, la situation semble différente pour Tencent. En effet, WeChat est une application omniprésente en Chine, avec plus d’un milliard d’utilisateurs quotidiens. Elle va bien au-delà d’une simple application de messagerie : paiement de factures, réservation de billets, jeux, et bien plus encore. Bloquer les mises à jour de WeChat sur l’App Store risquerait de provoquer une mauvaise expérience utilisateur et potentiellement des migrations d’utilisateurs iOS vers Android, un risque qu’Apple ne peut se permettre de prendre.

Depuis plus d’un an, Apple et Tencent sont en pourparlers concernant les revenus générés par les mini-jeux et autres contenus intégrés à WeChat. Apple exige une part plus importante des revenus, conformément à ses règles, tandis que Tencent cherche à protéger ses marges et à minimiser le partage avec Apple. Le problème est aggravé par le fait que certaines transactions effectuées via WeChat échappent aux commissions de l’App Store, ce qui constitue une source de frustration majeure pour Apple. Certaines pratiques des développeurs de mini-jeux, qui encouragent les utilisateurs à effectuer des paiements en dehors du système Apple compliquent la situation, car Tencent n’a pas sanctionné ces infractions.



En validant cette mise à jour, Apple montre qu’elle préfère la diplomatie au bras de fer, du moins pour le moment. Toutefois, les tensions autour du partage des revenus restent présentes et il faudra voir comment les deux entreprises évolueront dans les mois à venir.



