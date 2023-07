Apple lance une boutique en ligne sur la plateforme chinoise WeChat

Apple a lancé une boutique en ligne sur l'application chinoise WeChat, a annoncé la plateforme de médias sociaux détenue par Tencent. Comme le rapporte Reuters, l'application de messagerie la plus populaire en Chine hébergera l'Apple Store via l'un de ses mini-applications, qui propose généralement des services de commerce électronique, financiers et de streaming aux 1,2 milliard d'utilisateurs de WeChat.

WeChat englobe l'Apple Store

Avec cette nouveauté (forcée ?), les clients pourront acheter la gamme complète des produits Apple, comme l'iPhone, l'iPad, le Mac ou encore l'Apple Watch dans la boutique. Les commandes passées via WeChat bénéficient de la livraison gratuite, et certains utilisateurs peuvent payer pour une livraison en trois heures et accéder au programme de reprise d'Apple.

Cette initiative s'inscrit dans la tendance d'Apple à progresser en Chine en se tournant vers les plateformes de médias sociaux, que les consommateurs chinois utilisent de plus en plus pour faire leurs achats.



Comme le souligne notre confrère, Apple exploite déjà une boutique similaire sur le marché en ligne Tmall du groupe Alibaba, rival de Tencent, tandis que JD.com, le deuxième plus grand détaillant en ligne de Chine, est un revendeur officiel d'Apple. En mai, Apple a également tenté pour la première fois de commercialiser ses produits par le biais d'une émission d'une heure diffusée en direct en Chine.



Les ventes de smartphones en Chine au premier trimestre ont chuté de 5 % en glissement annuel, marquant le chiffre de ventes le plus bas du premier trimestre pour le pays depuis 2014, selon les données de Counterpoint Research.

En ce qui concerne la fabrication, cependant, Apple a essayé de déplacer sa production hors de Chine pour diversifier ses sources. L'année dernière, les analystes de JP Morgan ont déclaré que l'entreprise souhaitait transférer 25 % de sa production d'iPhone en Inde et 20 % de sa production d'iPad et d'Apple Watch au VietNam d'ici à 2025.

