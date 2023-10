La France veut accéder aux conversations sur WhatsApp et iMessage

C'est l'Arlésienne de la plupart des gouvernements, se voir octroyer une porte dérobée dans les messageries populaires comme WhatsApp, iMessage, Signal et autre Telegram. Alors que le Royaume-Uni a du mettre en pause une partie de son projet de sécurité en ligne, la France n'est pas contre l'idée d'un accès spécial.

Vos conservations en danger

Sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment plaidé en faveur de l'introduction d'une "porte dérobée" dans les applications de messagerie chiffrée, telles que WhatsApp, iMessage et Signal, afin de permettre aux autorités d'accéder aux conversations dans des situations nécessitant des enquêtes. Cette proposition s'inscrit dans le contexte des préoccupations liées à l'utilisation de ces applications par des criminels et des terroristes.

On doit pouvoir négocier [...] une porte dérobée.

Actuellement, ces plateformes utilisent un protocole de chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des échanges entre les utilisateurs. Cependant, imposer une "porte dérobée" impliquerait de revoir complètement ce système de chiffrement, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité des données et à l'éventuelle exploitation de ces failles par des acteurs malveillants. Apple avait notamment fait marche arrière sur le scan des images CSAM pour ces raisons.



Le ministre a souligné que l'accès rapide aux conversations chiffrées serait bénéfique pour les enquêtes, mais aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée dans ce débat entre la nécessité de la sécurité et le respect de la vie privée.



Si vous lisez entre les lignes, le mot "rapide" indique que le gouvernement peut tout de même accéder aux conversations des individus suivis par la justice, mais cela nécessite plus de temps et de moyens. En effet, les autorités de la plupart des pays peuvent recourir à des méthodes non orthodoxes, telles que l'installation de logiciels espions comme Pegasus, pour accéder aux conversations chiffrées. Pas sûr que cela ravisse les français qui voient la liberté mise à mal ces dernières années pour des raisons de santé, sécurité et autre. La dernière en date était la proposition la reconnaissance faciale via les caméras de surveillance adoptée au Sénat cet été.

