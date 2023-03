Officiel : vérification obligatoire de l'âge pour accéder aux réseaux sociaux en France

En voilà une information positive dans ce monde négatif ! Pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Assemblée a fait voter une loi qui oblige les plateformes de type réseaux sociaux à véritablement vérifier l'âge des utilisateurs qui s'inscrivent.

Mieux vaux tard que jamais !

Après plus de dix ans d'attente, l'Assemblée vient enfin d'adopter une proposition de loi qui ordonne les réseaux sociaux à vérifier l'âge de leurs utilisateurs ainsi que l'accord des parents pour les mineurs de moins de 15 ans.



Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'auparavant, la proposition de loi portée par le député Horizons Laurent Marcangeli contient des sanctions bien plus sévères à l'encontre des sociétés qui ne respectent pas ce nouveau code de conduite sur notre territoire.



Pour justifier ce projet de loi vital pour l'avenir de nos jeunes, Laurent Marcangeli a fait un rapide rappel des dangerosités que peuvent rencontrer nos enfants sur les réseaux sociaux. Pornographie, addiction, cyberharcèlement, arnaques…

En Europe, et donc en France, la "majorité numérique" est déjà obligatoire depuis 2018. Face à la faiblesse du dispositif actuel, notre pays souhaite ainsi agir fermement sur un sujet qui ne cesse de faire débat depuis des années maintenant.

TikTok, Snapchat et compagnie devront bientôt mettre en place une procédure technique de vérification de l'âge sur notre territoire. Procédure qui devra être certifiée par nos autorités sous peine de se voir infliger une amende à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires mondial de l'entité.



Mieux encore, les parents pourront demander la suspension du compte d'un enfant de moins de 15 ans. De quoi redonner du pouvoir aux familles parfois démunies face à ce problème. Selon les chiffres officiels de la CNIL, la première inscription à un réseau social de nos jours intervient en moyenne à l'âge de huit ans. Également, plus de 50 % des 10-14 ans sont déjà des utilisateurs quotidiens.



Malgré cette excellente nouvelle, rappelons que la proposition de loi doit encore être épluchée par le Sénat. Néanmoins, le fait qu'elle soit acceptée quasi-unanimement en première lecture (82 pour et 2 contre) est de bon augure pour la suite des évènements. Rappelons que la Chine a par exemple limité TikTok à 40 minutes par jour pour lutter contre le décrochage scolaire.

