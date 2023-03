TikTok limitera le temps d'écran des jeunes à 1 heure, mais...

TikTok annonce de nouveaux paramètres destinés à réduire le temps que les adolescents passent dans l'application. Dans une mise à jour, la société indique qu'elle imposera automatiquement aux adolescents de moins de 18 ans une limite quotidienne de 60 minutes de temps d'écran. Une bonne nouvelle qui fait echo aux nombreuses préoccupations qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène depuis la sortie en 2014. La Chine avait récemment ordonné la limitation à 40 minutes pour les jeunes, afin qu'ils se concentrent sur leur vie plutôt que celles des autres.

TikTok limité à 60 minutes

Avec ce changement, les adolescents pourront toujours contourner la limite quotidienne, mais ils devront entrer un code d'accès, "ce qui les obligera à prendre une décision active pour prolonger ce temps", explique la société. En outre, si les adolescents choisissent de désactiver la limite de temps d'écran, TikTok les invitera à fixer une limite s'ils passent plus de 100 minutes dans l'application. On sent que cette option a été ajoutée pour faire plaisir aux gouvernements.

© TikTok

Quatre nouvelles fonctionnalités sont également ajoutées à Family Pairing, le contrôle parental personnalisable de TikTok qui permet à un parent ou à un tuteur de lier son compte TikTok au compte d'un utilisateur plus jeune. Des limites personnalisées peuvent être appliquées, permettant d'ajuster les restrictions en fonction du jour de la semaine (ou de manière plus étendue pendant les vacances scolaires).



Le jumelage familial donnera également accès au tableau de bord du temps d'écran de TikTok, qui résume le temps que l'enfant a passé sur l'application, le nombre de fois où elle a été ouverte, et une ventilation détaillant le temps passé dans la journée et la nuit. Un nouveau paramètre "Mute Notifications" permettra bientôt aux parents de définir un calendrier pour mettre en sourdine les notifications des applications sur les comptes de leurs enfants. Les notifications push sont déjà désactivées automatiquement à partir de 21 heures pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, tandis que les notifications push des 16-17 ans sont désactivées à partir de 22 heures.



Enfin, TikTok affirme être en train de développer de nouveaux contrôles de contenu qui permettront aux parents de filtrer les vidéos contenant des mots ou des hashtags qu'ils ne veulent pas que leurs enfants regardent. L'entreprise travaille avec des "organisations de parents, de jeunes et de la société civile" au cours des prochaines semaines pour concevoir cette fonctionnalité.

Cette mise à jour intervient alors que les législateurs américains ont renouvelé leurs efforts pour interdire totalement TikTok et que la Commission Européenne vient également d'interdire l'installation du service sur les téléphones de ses employés. Outre les préoccupations liées à la sécurité nationale, le Congrès américain a également reproché à la société de ne pas en faire assez pour protéger ses plus jeunes utilisateurs. Voilà qui devrait, un peu, apaiser les tensions.



Rappelons que sous Donald Trump, les États-Unis avaient cherché à interdire purement et simplement TikTok, avant de les sommer de vendre la branche américaine à une société locale.

