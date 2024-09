Apple dévoile son premier Apple Store à Kuala Lumpur (Malaisie)

Apple a présenté son premier magasin en Malaisie, The Exchange TRX, situé dans le quartier d'affaires Tun Razak Exchange de Kuala Lumpur. L'occasion de découvrir un bâtiment spectaculaire, qui tourne avec 100 % d'énergie renouvelable.

Un nouvel Apple Store en Asie

L'architecture de The Exchange TRX se caractérise par un toit tridimensionnel composé de panneaux de verre horizontaux et de lames brise-soleil. Un puit central vitré apporte la lumière du jour à l'intérieur et contient un système d'éclairage artificiel dynamique qui s'ajuste en fonction de l'heure de la journée. Le bâtiment relie l'atrium central du centre commercial à un parc sur le toit qui entoure le niveau supérieur du magasin.

À l'intérieur, un escalier sculptural en quartz et en verre relie les trois niveaux de la boutique. L'étage principal est une terrasse flottante qui surplombe la principale zone d'exposition. Le Forum, où se déroulent les sessions "Today at Apple", offre un lieu central pour les ateliers et les événements. Le niveau supérieur, qui est directement relié au parc situé sur le toit, fait entrer la lumière naturelle et la verdure dans le magasin grâce à une façade complètement vitrée. Comme toujours, l'intérieur présente des matériaux de haute qualité tels que des murs en pierre naturelle, des colonnes en acier inoxydable poli, des sols en terrazzo clair et un plafond en bois. C'est la signature des Apple Store modernes.

Apple en profite pour placer que The Exchange TRX fonctionne avec 100 % d'énergie renouvelable et est neutre en carbone, conformément aux objectifs environnementaux plus larges de l'entreprise. Le magasin comprend un Genius Bar, un comptoir dédié à l'enlèvement des produits Apple et plus de 160 employés pour aider les clients.

Pour célébrer l'ouverture du magasin, Apple organisera, du 22 juin au 6 juillet, une série spéciale de sessions "Today at Apple" intitulée "Jom Discover", au cours desquelles certains des créateurs les plus célèbres de Malaisie donneront un aperçu de leur processus créatif et présenteront les produits et services d'Apple. Parmi les temps forts, citons un spectacle de De Fam, des ateliers de photographie sur iPhone avec Jason smashpop, de montage vidéo sur Mac avec Adam Lobo, de productivité sur iPad avec Iman Azman, et des séances sur la santé et le bien-être avec Nana Mohd, axées sur l'Apple Watch.

Apple The Exchange TRX ouvrira ses portes le samedi 22 juin à 10 heures MYT. Si vous êtes dans le coin, passez-y !