Apple pourrait racheter 90 milliards de dollars d'actions AAPL

Apple tiendra sa prochaine conférence téléphonique sur les résultats du 2e trimestre fiscal 2022 le 28 avril, au cours de laquelle la société reviendra probablement sur le succès de son dernier iPhone, l'iPhone 13, tout en offrant éventuellement un aperçu de l'accueil de son iPhone SE 3 . Ce dernier semble avoir été moins demandé que prévu. Jim Suva a poursuivi en indiquant que le cours de l'action Apple pourrait baisser en raison des rapports émergents selon lesquels Apple est confronté à des difficultés de production en raison des restrictions COVID-19 qui ont entraîné l'arrêt de la production à Shanghai et à Kunshan. L'action AAPL étant actuellement en baisse à 165$.

Le rapport note que des sociétés telles qu'Apple, Microsoft et Alphabet cherchent constamment des moyens de redéployer leurs liquidités, Apple disposant de plus de 200 milliards de dollars en banque. Jusqu'à présent, Apple a racheté quelque 275 milliards de dollars de ses propres actions, dont 20 milliards de dollars au cours du dernier trimestre.

Dans une note publiée mardi, Suva estime que le fabricant de l'iPhone pourrait annoncer un rachat de 80 à 90 milliards de dollars, tout en augmentant également son dividende de 5 à 10 %. Tous les regards seront tournés vers les résultats du deuxième trimestre, attendus après la clôture de la bourse le 28 avril.

Les commentaires de Jim Suva, de Citigroup, rapportés par Bloomberg , suggèrent qu'Apple pourrait choisir d'annoncer davantage de rachats et même une augmentation de son dividende :

