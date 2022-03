Apple publiera ses résultats financiers du T2 2022, le 28 avril

Aujourd'hui à 06:44 (Màj il y a 11 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Comme à son habitude, Apple va bientôt dévoiler son chiffre d'affaires du dernier trimestre ainsi que le bénéfice net qui a été généré. Dans un communiqué destiné aux investisseurs, Apple explique publier ses résultats le 28 avril 2022 à 22h. Ce sera pour le deuxième trimestre fiscal de la société, soit le premier de l’année civile.

Un meilleur trimestre que le

T1 2021 ?

Apple est l'une des entreprises qui figurent comme étant les plus surveillé par les investisseurs et analystes, si la majorité a une confiance aveugle en Tim Cook depuis qu'il est aux commandes, il n'en reste pas moins, qu'on n'est jamais à l'abri de résultats financiers en baisse par rapport à l'année précédente.



Ce jeudi 28 avril, Apple dévoilera donc les résultats financiers du deuxième trimestre de 2022 (1er trimestre civil de 2022), ce sera l'occasion de voir les effets qu'ont eus l'iPad Air 5G, le Mac Studio, l'iPhone SE 3 ou encore le Studio Display.

Même s'ils n'ont pas été présents pendant la totalité du premier trimestre, ils devraient tout de même laisser leur empreinte !

Ce 28 avril sera également l’opportunité d'une conférence téléphonique avec les investisseurs et analystes afin d'apporter plus de détails et d'explications sur les résultats qui auront été divulgués. Tim Cook prend en général 30 à 45 minutes pour cet échange toujours très apprécié par les participants.



Est-ce que les résultats financiers du T2 2022 seront meilleurs que ceux de l'année dernière ?

Rappelons tout de même que sur la même période en 2021, Apple avait annoncé un chiffre d'affaires impressionnant de 89,6 milliards de dollars avec un bénéfice net de 23,6 milliards de dollars. Comme tous les autres trimestres, l'iPhone avait représenté une part importante dans les revenus d'Apple, le célèbre smartphone avait permis de générer 53,5% des recettes.