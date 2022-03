Apple baisse la production de l'iPhone SE 2022 face à la faible demande

Il y a 10 heures (Màj il y a 9 heures)

iPhone

Alban Martin

3



Apple réduirait déjà la production du nouvel iPhone SE 3 quelques semaines seulement après son lancement en raison de l'incertitude causée par le conflit mondial actuel et de la faible demande, selon un rapport de Nikkei Asia citant des sources anonymes. Une mauvaise nouvelle pour le constructeur américain, mais qui parait logique au vu de la maigre évolution depuis le précédent modèle.

Moins de succès qu'attendu pour le nouvel "SE"

Selon le Nikkei, Apple a demandé à ses fournisseurs de réduire la production de l'iPhone SE 2022 pour ce trimestre de deux à trois millions d'unités, en invoquant une "demande plus faible que prévu."

Contrairement à la réduction de la production de l'iPhone SE causée en partie par une faible demande, Apple réduit également la production de la série d'iPhone 13, mais le Nikkei Asia explique que cette réduction est due à un changement saisonnier de la demande. Selon le rapport, Apple réduit également la production des AirPods, mais ne précise pas de quel modèle il s'agit. Probablement un peu tout les modèles, étant donné le nombre de promotions qu'on trouve sur les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.



Parallèlement à ce rapport, Ming-Chi Kuo, analyste fiable d'Apple, a déclaré aujourd'hui dans un tweet qu'il réduisait les estimations des expéditions du nouvel iPhone SE de 25 à 30 millions à environ 15 à 20 millions d'unités pour 2022. Kuo a confirmé que la baisse des expéditions était le résultat d'une faible demande.



Apple a lancé le nouvel iPhone SE 3 au début du mois avec le même écran de 4,7 pouces que le modèle précédent, mais avec l'ajout de la 5G et de la puce A15. Le nouvel iPhone SE est le seul iPhone de la gamme qui dispose toujours d'un bouton d'accueil physique et de Touch ID, mais il a vu son prix augmenté de 40€ pour passer à 529€ avec 64 Go de stockage. Consultez notre dossier sur le nouvel iPhone SE d'Apple.