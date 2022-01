Promo : comment choisir entre AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 3 et AirPods 2

Il y a 5 heures

AirPods

Medhi Naitmazi

3



Apple ne fournit plus d'écouteurs avec ses iPhone depuis 2019 dans la plupart des pays, et depuis ce mois-ci en France. Il est donc temps de passer aux AirPods, la gamme sans fil du constructeur qui se retrouve entièrement en promotion. Oui, que ce soient les AirPods Pro, les AirPods 3, les AirPods 2 ou bien le casque AirPods Max, tous les modèles sont à prix réduits actuellement sur la boutique en ligne d'Apple sur Amazon. Voyons ensemble quels sont les atouts de chaque accessoire audio.

Voici dans l'ordre, les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro et les AirPods Max.

AirPods 2 en promotion

Les plus anciens, les AirPods 2, sont toujours vendus par Apple et constituent l'entrée de gamme. Avec leur tige assez longue, ils n'offrent pas la réduction de bruit, la spatialisation audio ou encore les embouts en silicone. En revanche, ils se connectent de manière "magique" à vos appareils Apple, sont compatibles "Dis Siri" et offrent une qualité sonore très convenable. Si votre budget est restreint, c'est la meilleure offre de chez Apple comme en atteste notre avis sur les AirPods 2.

AirPods 3 en promotion

Passons maintenant au modèle dit "milieu de gamme", les AirPods 3. Sortis fin 2021, ils se placent entre les AirPods 2 et les AirPods Pro, tant en termes de prix que de fonctionnalité comme nous l'avions vu lors de notre test des AirPods 3.



Reprenant le look des AirPods Pro, ils n'ont pas cédé aux embouts en silicone, histoire de plaire à ceux qui ont la phobie des bouchons d'oreilles. Par contre, leur nouveau design permet un meilleur maintient et une meilleure diffusion sonore, le tout devant étanche (IPX4). Mieux, ils gagnent la lecture Spatial Audio qui donne un effet 3D à tous vos morceaux et films, ainsi qu'un égaliser adaptatif selon la forme de vos oreilles. Le reste est classique avec l'appairage facile, "Dis Siri", ou encore des micros améliorés.

AirPods Pro en promotion

Le haut de gamme des écouteurs sans fil se nomme AirPods Pro. Comme nous l'avions noté dans test des AirPods Pro, ces derniers apportent de nettes améliorations aux premiers AirPods comme la réduction de bruit avec trois modes d'écoute, un design intra-auriculaire plus pratique pendant le sport et vos déplacements, une étanchéité renforcée, ainsi qu'un son amélioré. Le tout propose toujours une autonomie de 24 heures avec le boitier de recharge sans fil, et la possibilité d'interpeler Siri qui peut vous lire vos messages, annoncer vos appels et exécuter des tâches sans toucher aux écouteurs.



Comme les AirPods 3, ils bénéficient également des dernières technologies logicielles comme Spatial Audio et l'égaliseur dynamique.



Enfin, il s'agit de la version 2021 qui intègre un boitier de recharge sans fil compatible et certifié MagSafe. Une bonne idée pour éviter que le carcan des écouteurs ne valse et s'abime en chutant.

AirPods Max en promotion

Le dernier est un peu à part, puisqu'il s'agit d'un casque sans fil. Le AirPods Max est habituellement affiché à 629€, un prix très haut perché qui n'a pas empêché la rupture de stock lors de sa sortie en 2020.



Pour mémoire, le AirPods Max est un casque Apple non logotypé qui fait la part belle aux matériaux de qualité comme le verre et l'aluminium, ainsi qu'un tissu mesh du plus bel effet. Relisez notre test du AirPods Max pour comprendre qu'il dispose d'un son de grande qualité (merci Apple Music Lossless et Spatial Audio) et toujours d'une intégration parfaite dans l'écosystème Apple.



Avec lui, la réduction de bruit passe à un autre niveau, ce qui apporte un confort inégalé. Et quand il est à ce prix, il ne faut pas se priver. Attention toutefois, le seul bémol que nous avions noté c'est son poids au-dessus de la moyenne qui pourra fatiguer certaines personnes à la longue.