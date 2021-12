Promo : les écouteurs AirPods Pro 2021 avec MagSafe à 239€

Il y a 1 heure

Les AirPods Pro 2021 sont actuellement moins chers avec une réduction de 40€ chez Amazon, soit 239€ au lieu de 279€. C'est certes un peu moins alléchant que l'offre sur les AirPods Pro 2019 qu'on avait vue jusqu'à présent, mais on parle du dernier modèle en date. Avec la sortie des AirPods 3, Apple en a profité pour mettre à jour ses écouteurs haut de gamme en intégrant la technologie de recharge MagSafe sur le boîtier. Un petit plus qui plaira aux geeks.

Les meilleurs AirPods sont à prix réduit en ce moment

Avec ce changement, la mise en charge des AirPods est facilité puisque l'aimant intégré au boîtier permet de le maintenir en place sur un support Qi certifié MagSafe. Une bonne idée pour éviter que le carcan des écouteurs ne valse et s'abime en chutant.

Pour le reste, les AirPods Pro sont identiques, que ce soit au niveau du son que des capteurs et de l'autonomie. On retrouve ainsi des écouteurs intra-auriculaires très confortables grâce à un système de gestion de la pression, la réduction de bruit active accompagnée d'un mode Transparence pour mieux entendre son environnement, ainsi que la possibilité de contrôler la lecture à la voix, se faire lire ses messages par Siri ou encore une autonomie de 5 heures par écoute et de 24 heures en tout avec le boîtier. Sans oublier une excellente qualité pour passer des appels grâce à des microphones beamforming.

Le meilleur prix pour les AirPods Pro

Voilà, vous savez tout sur ces écouteurs vendus habituellement 279€ et qui s'affichent désormais en promotion à 239€ chez Amazon.



Et pour ceux qui ne veulent pas d'écouteurs intra ou ne pas dépenser autant, il reste les AirPods 3 en promo ainsi que les AirPods 2 à moins de 120€.