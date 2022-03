Apple présente l'iPhone SE 3 : nouveautés, date et prix

Hier à 19:32 (Màj hier à 21:08)

iPhone

Julien Russo

Le renouvellement du téléphone le moins cher de chez Apple était annoncé, le voici officiellement présenté. Il s’agit bien évidemment de l’iPhone SE 2022, la troisième génération de l’entrée de gamme qui arrive deux ans après l’iPhone SE 2 et six ans après le premier. Malgré un design déjà vu, l'iPhone SE 3 affiche des caractéristiques intéressantes.

Un design inchangé pour

l'iPhone SE 3

C'était un fait acquis depuis des mois, le nouvel iPhone SE 3 conserve le même design que l'iPhone SE 2020. Avec son look d'iPhone 8 qui lui-même ressemblait à s'y méprendre à un iPhone 6 de 2014, l'iPhone SE de troisième génération reconduit le même écran LCD de 4,7 pouces et son bouton d'accueil Touch ID. Des changements plus substantiels, comme le design bord à bord, seraient réservés au modèle 2023, selon l'analyste Ross Young. Il profiterait alors d'un écran plus grand et d'un Touch ID sur le bouton d'alimentation, comme sur les iPad Air 4 et iPad mini 6.

L'iPhone SE 3 est certifié IP67 ce qui signifie qu'il peut rester immergé sous l'eau pendant 30 minutes avec 1 mètre de profondeur.



Pour l'écran, Apple a choisi le Ceramic Shield, l'un des verres les plus coûteux, mais aussi les plus résistants sur le marché des smartphones. Apple souhaite à tout prix que votre iPhone soit protégé en cas de chute !

Processeur A15

L'iPhone SE 2020 utilise le processeur A13 Bionic des iPhone 11. Mais le nouvel iPhone SE 2022 intègre la puce A15 Bionic, la même que celle que l’on trouve sur les iPhone 13.



Avec ce processeur, les performances seront nettement meilleures que la précédente génération, Apple annonce tout de même 6 cœurs CPU accompagné de 4 cœurs dédié au GPU.

Autrement dit, on peut s'attendre à légèrement plus de puissance que l'iPhone 13, cependant il reste moins puissant que les 13 Pro et 13 Pro Max.

Pour poursuivre dans le comparatif, l'iPhone SE 3 sera 1,8x plus rapide que l'iPhone 8.

L’appareil photo

Toujours limité à un capteur unique à l'arrière, l'iPhone SE 2022 proposera un modeste 12 mégapixels, Apple n'a pas voulu aller plus loin estimant que cela était suffisant pour un modèle de milieu de gamme.

La bonne nouvelle, c'est que désormais, grâce à l'intégration de la puce A15, il devient possible d'utiliser Deep Fusion, une fonctionnalité apparue pour la première fois sur la gamme iPhone 11. Vous pourrez aussi profiter de Smart HDR 4 et des styles photographiques comme c'est le cas sur les iPhone 13.

La compatibilité 5G

C'est l'une des principales nouveautés de l'iPhone SE 3, la 5G. Apple inclut un modem compatible avec le récent standard mobile, vous allez enfin pouvoir des infrastructures de votre opérateur pour obtenir des débits descendants et montants plus importants.

Apple estime aujourd'hui que la 5G est capitale, que ça soit sur un smartphone haut de gamme comme de milieu de gamme. En même temps, c'est préférable face à des smartphones chinois qui proposent la 5G à moins de 200 euros !

Du Touch ID, toujours pas de Face ID

Pour conserver sa marge de bénéfice, Apple a choisi de ne pas proposer la reconnaissance faciale qui nécessite des composants qui coûtent très cher. Comme le bouton Home est toujours présent, la firme de Cupertino renouvelle la présence du Touch ID qui permettra de déverrouiller votre iPhone avec votre doigt !

Les utilisateurs qui s'y sont habitués avec l'iPhone SE et l'iPhone SE 2 ne seront pas dépaysés et pourront reprendre leurs habitudes avec cette nouvelle génération.

Quelle date de sortie pour l’iPhone SE 2022 ?

Le lancement de l'iPhone SE 3 aura lieu dès le 18 mars aux États-Unis et dans de nombreux pays à l'international (dont la France).



Vous retrouverez le nouvel iPhone SE à un tarif de 529€ contre 489€ auparavant, il y a donc une légère augmentation du prix pour justifier les évolutions. L'iPhone SE 3 sera disponible en trois coloris : noir midnight, blanc stellaire et rouge (RED).



À noter que la précommande débute dès vendredi 11 mars à midi.

L'iPhone SE 3 au top pour l'environnement !