Comparatif entre les iPhone SE 2 et iPhone SE 3, qu'est-ce qui change vraiment ?

Hier à 20:30 (Màj hier à 20:36)

iPhone

Julien Russo

4



C'est désormais officiel, Apple a annoncé ce soir dans son Apple Event Peek Performance l'arrivée prochaine d'un iPhone SE 3 aux États-Unis et dans le reste du monde. Apple l'a compris, un iPhone de milieu de gamme, c'est bénéfique pour la part de marché et ça attire des consommateurs qui n'ont pas les moyens de viser le haut de gamme avec des iPhone à 1000€. Une troisième génération était une suite logique vu le succès rencontré par l'entrée de gamme de la société la plus valorisée au monde !

Le comparatif entre l'iPhone SE 3 et l'iPhone SE 2

Pour l'iPhone SE, Apple a choisi un rythme plus léger pour le renouvellement, au lieu de lancer un nouveau modèle tous les ans à la même période, la firme de Cupertino privilège un lancement de nouvelle génération tous les 2 ans.

En effet, Apple estime qu'il est préférable de concentrer le travail de ses ingénieurs sur les iPhone haut de gamme, ceux qui sont le plus soumis à la concurrence face à des géants comme les Galaxy S de Samsung.



Si en 2021 nous n'avons eu aucun rafraîchissement de l'iPhone SE, Apple a profité du premier trimestre de 2022 pour dévoiler son iPhone SE 3 qui s'avère être une belle évolution par rapport à la précédente génération.

Pour vous aider à y voir plus clair, on vous propose ci-dessous un tableau comparatif qui vous permettra de voir si un iPhone SE 2 peut vous suffire ou si vous avez besoin d'un SE 3 pour profiter des fonctionnalités phares comme la 5G !

iPhone SE 2 VS iPhone SE 3

Après 2 ans d'attente pour l'iPhone SE 3, Apple va-t-il réussir à vous convaincre ? Pour ce nouvel iPhone, il il est vrai que le géant californien a mis le paquet en ce qui concerne les composants internes et fonctionnalités générales. À noter qu'on retrouve aussi beaucoup de caractéristiques identiques !