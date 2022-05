Apple recrute une pointure de la sécurité de chez Ford

Medhi Naitmazi

Alors que Doug Field est reparti chez Ford l’an passé après avoir travaillé sur l’Apple Car, Desi Ujkashevic, ingénieure de longue date chez le constructeur automobile, a quitté l'entreprise et a choisi de rejoindre Apple pour travailler sur le projet de véhicule autonome, rapporte Bloomberg.



Mme Ujkashevic travaille chez Ford depuis plus de 30 ans et possède une expertise dans les systèmes de sécurité, les livrables de conception technique, l'ingénierie de l'intérieur de la carrosserie, et plus encore.

Un pilier de Ford rejoint Apple

Avant de quitter Ford pour Apple, Ujkashevic a occupé le poste de directrice mondiale du bureau d'ingénierie de la sécurité automobile de Ford, mais avant cela, elle était notamment directrice de l'ingénierie. Voici ce que dit le site de Ford à son propos :

Dans son rôle précédent, elle était directrice de l'ingénierie pour les programmes de véhicules nord-américains, où elle était responsable de l'ingénierie pour les programmes de voitures et d'utilitaires, gérant les livrables de conception technique, y compris la réalisation des objectifs de coût, de profit, de qualité et de calendrier. Avant cela, Desi était directrice mondiale de l'ingénierie des intérieurs, où elle dirigeait la stratégie, l'exécution du programme, la qualité et le lancement des intérieurs pour tous les programmes mondiaux. Auparavant, Desi a effectué une mission internationale de trois ans en Allemagne, en tant que directrice de l'ingénierie des systèmes de carrosserie et des opérations de conception chez Ford.

Ujkashevic a rejoint Ford en 1991, et a gravi les échelons grâce à son talent. Elle a participé au développement des Ford Escape, Explorer, Fiesta et Focus, et a travaillé sur les véhicules électriques. Mme Ujkashevic possède une grande expertise qui profitera au projet Apple Car, et elle pourrait aider Apple à mettre au point des véhicules électriques très fiables.



Bloomberg a précédemment déclaré qu'Apple souhaite que l'Apple Car soit plus sûre que les voitures de Tesla et Waymo, avec des systèmes de sauvegarde pour éviter les défaillances du système de conduite.



Depuis plusieurs années, Apple embauche régulièrement chez Ford et dans d'autres entreprises automobiles, alors qu'elle travaille à la mise au point d'un véhicule entièrement autonome. Le projet Apple Car a été confronté à des problèmes de leadership permanents et les objectifs de la société ont changé plusieurs fois, mais tout le monde s’accorde à dire que le lancement aura lieu autour de 2025. Le prix de départ pourrait être de 100 000 dollars… de quoi décourager certains fans de la première heure. Mais gageons que la firme déclinera ensuite sa gamme avec des modèles « Mini », « Air », etc.