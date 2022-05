Attention, l'Apple Car pourrait être vendue plus de 100 000 dollars

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

1



L'Apple Car est, de loin, le produit d'Apple le plus attendu de ces prochaines années, peut-être plus que les lunettes Apple Glass. Alors que nous avons eu droit à de nombreuses rumeurs et fuites ces derniers temps, nos confrères d'iDropNews ont publié un article intéressant sur le prix supposé de la voiture électrique autonome à venir.

Où en est le projet "Apple Car" ?

Ce futur produit porte le nom de "Project Titan" à l'intérieur de l'entreprise, ce qui paraît logique puisqu'il s'agit d'un défi gigantesque. Pour y parvenir, la société basée à Cupertino a engagé plus de 1 000 ingénieurs pour travailler dessus, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Plusieurs personnes qui étaient en charge du projet ont quitté l'entreprise. Si cela a ralenti le développement, ce n'est pas très impactant.



De nombreux médias ont fait état d'un certain nombre d'accords supposés entre Apple et d'autres constructeurs automobiles comme Hyundai ou BMW, et bien que ces accords ne soient pas nécessairement faux, iDropNews pense que la société de Cupertino prévoit d'adopter une approche différente et de s'appuyer sur d'autres fabricants comme Foxconn.

Il est vrai qu'Apple s'est associé à Lexus pour fabriquer des voitures sur mesure dotées de capteurs LiDAR qu'Apple conduit en Californie pour tester les capteurs et recueillir des données pour le projet Titan, mais cela ne signifie pas que la société s'appuiera sur Lexus pour produire la voiture.



Certaines sources ont suggéré que la société de Cupertino prévoit d'utiliser un grand nombre de pièces en titane dans l'Apple Car, c'est une nouvelle fois affirmé ici.

Le titane est un matériau très haut de gamme, et je comprends pourquoi la société souhaite l'utiliser dans l'Apple Car. Il est très solide et crée une "aura" premium autour de cette voiture qui la rendra unique, tout comme ce qu'Apple prévoit avec ses iPhones Pro et d'autres appareils.

Prix de la voiture Apple

Pour en revenir au prix, c'est plus un avis que le site américain nous partage, plutôt qu'une information.

Je ne veux pas être ce genre de personne, mais je ne m'attends pas à ce que l'Apple Car soit bon marché. De nos jours, vous pouvez acheter une Tesla pour environ 46 000 dollars. Eh bien, ne vous attendez pas à ce que l'Apple Car coûte moins de 100 000 dollars. Comme je vous le dis toujours, ce n'est pas définitif, il y a beaucoup de travail à faire, et beaucoup de choses pourraient changer au cours du processus de développement, mais le prix sera élevé, c'est certain.



La raison derrière cela est qu'Apple n'a pas de réputation en tant que constructeur automobile, et la société a l'impression qu'elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle puisse rivaliser avec une marque comme Tesla. Si elle vise un marché que Tesla ne domine pas, elle aura le temps d'acquérir une réputation de bon constructeur automobile, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Apple pourra commencer à concurrencer Tesla à un prix inférieur.

On comprend donc que selon l'état du marché et de l'avancement de son propre véhicule, Apple ajustera le prix et la date de sortie de son Apple Car. Autre élément, il faudra probablement un iPhone pour utiliser la voiture.

Elle n'aura pas de clé physique comme votre voiture habituelle ; vous devrez utiliser l'Apple Car Key pour y accéder. Je ne connais pas beaucoup plus de détails à ce sujet, mais je vous tiendrai certainement au courant.

Sortie en 2026 pour l'Apple Car ?

Plusieurs analystes et fuites ont fait état d'une production de masse à la fin de 2024 ou en 2025. Cela ne signifie pas nécessairement que l'Apple Car sera lancée en 2025, car la production en série d'une voiture prend beaucoup plus de temps que celle d'un iPhone ou d'une Apple Watch. Selon nos confrères, Apple pourrait même attendre 2026 pour lancer sa voiture, ce qui nous paraît vraiment loin :

Je ne dirais pas qu'Apple va attendre 2026 pour la dévoiler, et elle le fera probablement en 2025, mais si j'en commandais une, je ne m'attendrais pas à la recevoir avant fin 2025 ou début 2026.



L'entreprise avait précédemment prévu que l'Apple Car soit prête en 2027, mais il semble que ce ne soit plus le cas. J'ai demandé à mes sources si elles connaissaient la raison de ce changement, mais je n'ai pas de réponse claire à partager cette fois-ci. Si je devais deviner, je dirais que cela a à voir avec la façon dont le marché des voitures électriques se développe.

Lorsqu'Apple envisage de pénétrer un nouveau marché, elle attend généralement quelques années pour voir si les autres entreprises se portent bien ou mal, et compte tenu du récent succès de Tesla, Apple pourrait se presser. Mais comme le disait Steve Jobs, rien ne sert d'être le premier, il faut être le meilleur.



Quoiqu'il en soit, il n'est pas farfelu de penser que la première Apple Car sera chère, autour des 100 000 dollars. Les constructeurs commencent souvent par le haut de gamme, Tesla avait sorti d'abord sa Model S, avant de descendre vers des prix plus grand public.