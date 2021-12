Apple Car : trois ingénieurs clés quittent le navire

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Véhicules

Guillaume Gabriel

2



Encore un coup dur du côté d'Apple et de sa future voiture... Depuis plusieurs mois maintenant, le projet d'Apple Car n'est plus si secret que ça, notamment grâce à des fuites et proches du dossier. Pour son développement et son élaboration, la Pomme s'appuie sur de nombreux ingénieurs ayant l'objectif de révolutionner le marché.

Seulement, il semblerait que réussir à garder les membres de l'équipe n'est pas chose aisée, en témoignent les nombreux départs ayant eu lieu. Aujourd'hui, nous apprenons que trois ingénieurs clés ont quitté le navire, débauchés par d'autres projets.

Encore trois départs du côté du projet Apple Car

Prochainement, Apple devrait dévoiler aux yeux du monde entier son projet de véhicule entièrement autonome, sans qu'on en sache réellement la date. Mais avant, il faut développer la bête et pour ce faire, la Pomme n'hésite pas à sortir le chéquier pour recruter la meilleure équipe possible.



Cependant, il semblerait que certains membres clés plaisent à la concurrence, qui n'hésitent pas à leur faire les yeux doux.. Ces dernières semaines, la Pomme a perdu trois de ses ingénieurs clés : l'ingénieur en chef d'Apple pour les systèmes de radar, Eric Rogers, le responsable de l'ingénierie pour l'équipe chargée des batteries, Alex Clarabut, mais également le responsable de l'ingénierie matérielle, Stephen Spiteri.



Le premier est parti pour rejoindre Joby Aviation, une société qui travaille sur le covoiturage aérien électrique tandis que les deux autres ont signé chez Archer Aviation, une société qui développe un taxi aérien.



Apple espère commercialiser sa voiture autonome d'ici 2025, mais longue est la route et nombreuses sont les difficultés qui attendent la firme de Cupertino...



Source