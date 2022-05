Apple a donné plus d'autonomie aux ingénieurs chinois pendant la pandémie

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



La Chine est un pays stratégique pour Apple, en plus de s'occuper de la production des iPhone, MacBook, iPad... La Chine possède également de talentueux ingénieurs qui travaillent quotidiennement pour le géant californien. Avec l'épisode de pandémie, Apple n'a pas eu d'autres choix que de donner plus de responsabilité et d'autonomie à ses ingénieurs.

Les restrictions de voyage n'ont pas aidé l'organisation

Toutes les nouveautés matérielles et les avancées que vous voyez sur les produits Apple ne viennent pas que de l'Apple Park et des autres bureaux aux États-Unis, certaines des évolutions proviennent de Chine. En effet, Apple possède un grand nombre d'ingénieurs chinois qui ont fait le choix de rester dans leur pays natal plutôt que d'aller vivre en Californie pour travailler au siège d'Apple ou dans d'autres locaux.



Normalement, Apple envoie plusieurs fois par an des ingénieurs américains pour accompagner le travail des ingénieurs en Chine. Malheureusement, avec la pandémie Covid-19, les restrictions de voyage ont empêché l'organisation habituelle d'Apple qui n'a pas pu envoyer ses ingénieurs américains sur le sol chinois.

Un rapport du Wall Street Journal décrit comment Apple a donné plus de responsabilités à ses ingénieurs en Chine :

Par exemple, au lieu d'envoyer à Cupertino des informations sur les produits et l'assemblage pour qu'elle prenne une décision, les ingénieurs chinois incluaient également leur analyse. Et les ingénieurs basés en Chine qui, par le passé, auraient généralement signalé des problèmes à Cupertino envoyaient plutôt des propositions pour résoudre le problème, ont indiqué les personnes concernées.

Pour permettre de continuer le travail à distance et maintenir une communication permanente, les appels vidéos via FaceTime ont été utilisés à une multitude de reprises (et le sont toujours à l'heure actuelle). C'est en réalité la seule solution pour un travail en commun entre les ingénieurs américains et chinois en interne.