Un T-Shirt spécial pour les ingénieurs Apple ayant travaillé sur la puce M1

Apple aime faire des clins d'oeil à ses employés ayant travaillé sur de nouveaux produits ou services. Et si vous avez suivi l'actualité de l'année écoulée, vous n'êtes pas sans savoir que la Pomme a fait la présentation d'un programme de transition vers Apple Silicon.

La première grosse étape a été faite l'année dernière avec l'arrivée des puces M1, permettant des coûts réduits, mais surtout des optimisations et des améliorations des performances impressionnantes. Pour remercier les ingénieurs ayant travaillé sur cette merveille, la Pomme leur a fait parvenir un t-shirt spécial.

Andy Boretto, qui travaille chez Apple en tant qu'ingénieur logiciel senior, a tweeté une image d'un t-shirt spécial avec la puce M1, qui marque un nouveau tournant pour la Pomme et ses appareils.



last day of the year special delivery! #m1 team, proud to have worked on PowerPC to Intel and now M1 transitions #apple pic.twitter.com/jwejRaOGGS