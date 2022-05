Arbe Robotics engage Alexander Hitzinger, un ingénieur ayant travaillé sur Apple Car

Arbe Robotics, qui se spécialise dans les solutions radar d'imagerie de nouvelle génération, a annoncé qu'Alexander Hitzinger, qui faisait partie du projet "Apple Car", a rejoint le conseil d'administration d'Arbe en tant que membre.

Un parcours "premium" pour Hitzinger

Hitzinger est un ingénieur allemand qui, jusqu'en mai 2021, était PDG d'ARTEMIS GmbH, une start-up de l'industrie automobile financé par Volkswagen. Avant cela, il était vice-président senior du groupe VW pour la conduite autonome et membre du conseil exécutif, responsable de la R&D.

Au sein du groupe VW, M. Hitzinger a dirigé le développement de la conduite autonome, a été membre du conseil d'administration de Volkswagen Commercial Vehicles et a ensuite occupé le poste de directeur général d'Artemis GmbH, où il était l'architecte en chef du nouveau concept de véhicule révolutionnaire pour la mobilité autonome de prochaine génération pour leur produit phare, Audi Landjet. Avant de rejoindre le groupe VW, Hitzinger a occupé le poste de chef de la conception des produits pour le transport autonome chez Apple, où il était chargé de mettre sur pied et de diriger l'équipe automobile de l'entreprise. Il a également été directeur technique et ingénieur en chef de la Porsche 919, qui a remporté les 24 heures du Mans et le championnat du monde d'endurance pendant trois années consécutives. M. Hitzinger est également membre du conseil d'administration et conseiller de plusieurs entreprises technologiques aux États-Unis et en Israël.

Hitzinger a déclaré :

Je suis très attaché à l'avancement des technologies autonomes, et il est clair pour moi que la solution d'Arbe est rien moins que vitale pour la fourniture de solutions d'aide à la conduite sûres et pour la réalisation de la conduite autonome. J'ai été extrêmement impressionné par l'équipe d'experts et le leadership visionnaire d'Arbe, et je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'Arbe et de contribuer à la révolution que l'entreprise mène dans le domaine des technologies de détection.

Alexander Hitzinger

Voilà donc un profil de grande qualité qui devrait aider ArbeRobotics à tendre vers "le zéro décès sur les routes, en permettant la mise en place de systèmes d'aide à la conduite vraiment sûrs tout en ouvrant la voie à la conduite autonome." Pour cela, l'entreprise mise sur un radar 4D propriétaire :

La solution de chipset radar d'imagerie 4D d'Arbe, en attente de brevet, offre des performances inégalées sur un réseau de milliers de canaux virtuels tout en optimisant le coût et la consommation d'énergie.



Grâce à une technologie FMCW améliorée, le chipset d'Arbe transmet et reçoit des signaux provenant de plusieurs antennes. En convertissant l'information du domaine temporel au domaine fréquentiel (FFT), Arbe fournit une image 4D avec une densité d'éléments inégalée à haute résolution en azimut et en élévation tout en détectant simultanément l'environnement à longue distance avec un large champ de vision en temps réel. En outre, la technologie Arbe réduit les niveaux d'occurrence des lobes secondaires à un niveau proche de zéro, ce qui permet de résoudre les ambiguïtés entre la distance et le doppler et d'éviter les interférences des autres radars.

Espérons qu'Apple parvienne à surmonter les nombreux départs et puisse sortir un véhicule autonome bluffant d'ici trois ou quatre ans.



