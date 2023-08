Vision Pro : Apple cherche un ingénieur logiciel de recherche pour des apps scientifique

Pour connaître les projets d'Apple, il est toujours intéressant de regarder les offres d'emplois pour l'Apple Park ou les autres sites d'Apple aux États-Unis. En général, Apple a besoin de recruter des personnes capables d'apporter leur talent et leur expertise dans un domaine. Une récente offre d'emploi concerne l'Apple Vision Pro, l'entreprise cherche un ingénieur logiciel de recherche pour une thématique bien précise : les applications scientifiques.

Une offre d'emploi bien précise

Apple est à la recherche d'un ingénieur en recherche logicielle pour rejoindre son équipe de développement Vision Pro. Le géant californien a publié une offre d'emploi le 27 juillet dernier, destiné à renforcer son équipe dédiée à ce projet innovant. Dmitri Diakopoulos, directeur de l'ingénierie de recherche chez Apple, a partagé le lien de l'annonce sur son compte Twitter. Diakopoulos, un expert réputé dans le domaine, a précédemment travaillé pour Intel, Adobe et a également fait partie de l'équipe Oculus VR de Meta.



Le profil recherché par Apple doit avoir au minimum quatre ans d'expérience dans la programmation de systèmes à bas niveau, avec une solide expertise en architecture, débogage et optimisation. La société recherche une personne ayant de l'expérience dans les tâches d'ingénierie de recherche, comme le prototypage rapide, l'instrumentation de laboratoire, ainsi que la collecte et la représentation de données.

Le recrutement de cet ingénieur en recherche logicielle intervient alors qu'Apple est en pleine phase de développement du matériel et des logiciels Vision Pro. À l'heure actuelle, les développeurs externes qui travaillent sur des applications pour le système d'exploitation visionOS doivent utiliser des émulateurs, car le matériel spécifique n'est pas encore accessible en dehors d'Apple.



La recherche d'un ingénieur en recherche logicielle pour le projet Vision Pro illustre l'ambition d'Apple de pousser les limites de la technologie et de fournir des solutions innovantes dans le domaine des applications scientifiques. Il sera intéressant de suivre les développements futurs de ce projet prometteur.