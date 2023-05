Apple Car : l'ancien ingénieur voleur de données confidentielles qui risque la prison

Apple n'a pas encore dévoilé son "Apple Car" mais travaille depuis des années sur le projet. Elle possède également ses propres données sur la conduite autonome qui valent une petite fortune. Il y a cinq ans, un ingénieur en a volé certaines pour les revendre à une autre entreprise. Il risque actuellement des dizaines d'années de prison.

Un petit voyage aux USA monsieur Wang ?

Comme rapporté par CNBC, le ministère de la Justice des États-Unis confirme qu'un ancien ingénieur d'Apple a divulgué des informations confidentielles au sujet de la technologie de conduite autonome de la marque.



Weibao Wang a travaillé pour Apple de 2016 à 2018 à un poste qui lui permettait d'avoir un accès libre aux données de l'entreprise en ce qui concerne le "code source" de cette fameuse technologie de conduite autonome. On parle ici de données accessibles pour seulement 2 700 des 135 000 employés d'Apple.

En 2018, Wang décide de quitter Apple pour rejoindre une entreprise chinoise "anonyme" qui développe justement une technologie de conduite autonome. Malheureusement pour lui, la justice américaine a perquisitionné son domicile cette année-là et a trouvé une quantité importante de données confidentielles volées à Apple.



Malgré sa promesse de ne pas le faire, l'homme s'est empressé de quitter le territoire américain pour se réfugier en Chine. Si les États-Unis réussissent leur demande d'extradition, il risque plusieurs dizaines d'années de prison.



Cette affaire refait surface via une conférence de presse qui s'est déroulée aujourd'hui et durant laquelle le ministère de la Justice a fait un rappel important sur son combat contre les entreprises étrangères qui volent des "données technologiques confidentielles américaines". Coucou TikTok !